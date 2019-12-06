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6 декабря • обновлено в 16:53
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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист Все статьи автора

Поднесите к Путину зеркало. Он еще жив?

2.2т

И написал националист Дмитрий Дёмушкин, которого малиновый Рейх именует нацистом: "Свободу политузнику Марку Гальперину!"

И небо упало на Кремль, и треснули зеркала в плешивом зазеркалье, ознаменовав последние времена подыхающей империи. Ибо если националист, как говорят в Кремле – отпетый! – грудью готов встать на защиту Марка Израилевича Гальперина – то все перевернулось вверх дном. "Тогда лев ляжет с агнцем, и медведь будет есть траву, как вол" - сказал Исайя. И добавил: "И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся…" Одноклеточные даже не поняли, что, превращая гальперинский срок из условного – в реальный, они канонизируют своего узника, возводя его из жертвы в ранг героя! И, если выживет, то он еще скажет свое веское слово, когда этот карточный Рейх начнет рушиться…

Новости
Путин нежно любит Украину

Но пока на манеже отплясывает диск-жокей Медведев. Накануне его едва не отправил в запой какой-то коварный недоброжелатель, заказавший бизнес-ютуберу Навальному подметный ролик про "Светкин самолет с плеча Костина". Но Медведимка оказался могуч не только как штангист, но и как премьер-духоподъемник. Презрев алкогольный соблазн, он как сквозняк ворвался в студию, источая свежесть и поблескивая изморозью. "Ютуб не закроют" - это значит, что закроют обязательно; "не надо идеализировать СССР" - это значит, что именно "совок 2:0" мы теперь и строим; "есть издержки в работе правоохранительной системы" - это значит, что система будет звереть до уровня акулы из фильма "Челюсти". И, наконец, фраза "я научился читать в два года" - это уже просто для души, от любви к чистому искусству, ибо в год была "беглая феня", а в три – областное чемпионство по игре в "очко". И даже морда не треснула от глубокого удовлетворения.

Новости
Путину готовят замену

Но главный скромняга будет отжигать на всех экранах 19 декабря, после чего все упыри, наконец, разъедутся с тяжелой вахты к своим виллам и яхтам, оставив "скрепную" территорию на целый месяц без своего вампирского присмотра. Главное-то сделать успели! Государственная дума одобрила 5 декабря в третьем чтении законопроект о наказании для тех, кто признан СМИ – иностранными агентами. Теперь СМИ-иноагенты и приравненные к ним лица будут штрафоваться за нарушения законодательства об агентах на суммы от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. Вот и славно, отныне любой гражданин, перепостивший какой-нибудь материал "Радио Свобода" или "BBC", будет официально заклеймен как иноагент. Будет больно, но не сразу. Подождем начала февраля 2020-го, когда закончик вступит в силу. Рейхс-маньяк всегда так делает: приготовит гадость, но внедряет её не сразу, давая жертве свыкнуться с мыслью, а уже потом режет хорошо наточенным ножичком: потихонечку, потихонечку…

А если жертвы никакой нет, а есть мазохист, которому все это нравится? И душа его жаждет страданий, и тело принимает истязания с благодарностью? Если это и есть его "особый путь духовности", и "фтопку" вашу достоевщину со слезинкой младенца и красотой, спасающей мир? Ибо ничто этот мир не спасет, он весь прогнил и обрек себя на уничтожение, а "русская идея" спасительна, как слово Божье: "Не мир, но меч принес я вам". Меч карающий, в пучину ядерной войны низвергающий…

Новости
После Путина Россия распадется. Это неизбежно

Но что-то незримо сбоит в этой стройной теории. То ли подстукивают моторы на украденных яхтах да самолетах, то ли отбрасывают тень роскошные виллы на лазурных берегах. Наверное, и то, и другое. Потому что нельзя сурово карать иноагентов, проталкивая паскудный закон, и самому при этом владеть Кипрскими офшорами, как Госдумовский депутат-пензяк Леонид Левин. Но в черепе этого патриота удивительным образом уживаются лоббирование закона об изоляции рунета и "забугорные" счета. В его высокодуховных кущах уже возлегли ягненок с волком и лев с агнцем. Еще немного – и можно будет отлететь душой и телом, как Шлегель – в райскую Германию. Недаром он и его коллеги отклоняют законопроект, предлагающий поднять налоги для тех, кто зарабатывает более 24 млн рублей в год. По мнению едросов, "народ очень негативно отнесется к повышению налоговой нагрузки". Ну, конечно! Ведь у нас каждый второй "в народе" зарабатывает такие деньжищи!..

Новости
Краснодар наш, или Как шантажировать Путина

И как-то начинаешь задумываться после всего этого: какая кара небесная или земная могла бы остановить эту межгалактическую банду? Какой ужас в виде расплаты посулить Лёньке Левину и ему подобным? Рак без медикаментов при жизни или мучения на адской сковородке после смерти? Верят ли они во что-нибудь и люди ли они вообще?..

Но одно можно констатировать со стопроцентной уверенностью: лично Путин точно не верит в свою жизнь без власти, и будет цепляться за неё до конца, пока не околеет. Чувствуя леденящее душу дыхание спарринг-фюрера, его коллега по рейхс-увлечению Александр Лукашенко пытается выскользнуть из братоубийственных объятий Кремля. Выступая 5 декабря с Обращением к депутатам Палаты представителей, Лукашенко однозначно заявил, что Беларусь не войдёт в состав "братской России"; Минск не просит у России кредиты, и обещает жёсткую реакцию, если Россия будет закрывать рынок для белорусских товаров…

Новости
Как КГБ создало из Путина идола

Так диктатор, глядя в зеркало, пугается собственного отражения, подозревая в нем претендента на власть. И что это за "вандалы" развесили в вагоне электрички Октябрьской железной дороги плакаты, под брендом РЖД рассказывающие о путинских терактах и аннексии Крыма? Или это трещины пошли по всей зеркальной глади Рейха? И забегали тараканами полицаи да ФСБшники, судорожно выясняя: "Кто посмел? Где напечатали?.."

Как же им страшно! Уже и умертвили все вокруг, но ужас-то сковывает: а вдруг это кладбище поднимется, и обитатель каждого склепа восстанет? Они же никого не пощадят, ибо мертвые сраму не имут. Одно утешение: когда ты сдох – точно ничего не чувствуешь.

А ну-ка, проверьте: он жив еще? Поднесите к Путину зеркало…

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: sotnik-tv.com
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да хрен с ним, с Путеном. Главное что Саня жыв. Жыв и по прежнему шатает режым. Это его борьба, борьба Саньки со злом. Мне нравится этот пацаненок, только вот зря он морду какого то иплана-пeдeраса на аву себе поставил, Саша, Сашок, Санька, ты чо и вправду этот иплан что на фото? А я думал пацаненок какой то Путена к Гааге толкает, а это оказывается пидрилa переросток впавший в детство. Фу, чмо очкастое.
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Южный Гарик
Южный Гарик
АлкоСкотник, тебя Путин точно переживет
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
только я не смог дочитать до конца этот бред?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Zhikharev Dmitry, я смог прочитать ! Диагноз - сутяжно-кверулянтные тенденции на фоне глубокой депрессивной шизофрении !
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