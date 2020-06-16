Подмосковный сантехник-маньяк признался в убийстве 7 человек: он рассказал, что делал с жертвами

Задержанный несколькими днями ранее в Подмосковье 53-летний сантехник Андрей Ежов признался в совершении семи убийств.

С ним провели следственный эксперимент, видео которого обнародовал Следственный комитет России (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Как отмечает Life.ru, он сотрудничает со следствием. Мужчина подробно рассказал, что делал со своими жертвами.

"Я убивал для удовлетворения своих желаний. Оно возникало у меня периодически. Раз в полгода, раз в год...", – приводит его слова издание, уточняя, что в эти дни Ежов якобы испытывал нестерпимое желание женского тела, настолько сильное, что он насиловал даже трупы разными способами.

При этом соседи описывали Ежова как спокойного и невзрачного человека.

Андрей Ежов признался в убийстве семи человек

В СКР подчеркнули, что подозреваемого проверяют на причастность к совершению других подобных преступления. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, о задержании Андрея Ежова стало известно 12 июня. Изначально его подозревали в изнасилованиях и убийствах минимум трех женщин и 10-летней девочки.