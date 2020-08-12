Подлодка "Курск" затонула 20 лет назад: в сети всплыло архивное видео с оправданиями Путина

Всплыли архивные кадры с оправданиями Путина за гибель Курска.
В сети напомнили об архивных кадрах, снятых 12 августа 2000 года – в день гибель российской атомной подводной лодки "Курск". На них президент Российской Федерации Владимир Путин общался с родственниками погибших моряков и оправдывался за трагедию.
Роликом поделились на Telegram-канале "Место памяти". Он был снят в Доме офицеров населенного пункта Видяево Мурманской области, где и проходила встреча (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ниже приводим полную расшифровку разговора без изменений.
Владимир Путин. Здравствуйте. У нас планировалась встреча в штабе флота, но я посчитал нужным сначала приехать к вам...
Мужчина из зала. Непонятные разговоры!
Путин. Хорошо, я буду говорить громче. Хочу с вами поговорить о ситуации, которая сложилась. Ужасная трагедия. Было соболезнование и все прочее, вы уже слышали. Я к ним присоединяюсь.
Женщина. Отмените траур немедленно!
Путин. Я не буду много говорить. То есть, я буду говорить много. Думаю, что будет правильно, если я буду говорить в ответ на ваши мысли. К сожалению, сейчас, может быть, первый случай, когда мы не можем выяснить причину того, что разыгралось на дне океана. Теперь что касается траура. Как вы догадываетесь, я такой же морской специалист, как и многие из вас, кто приехал сюда со всей страны, поэтому все свои действия я основываю на наблюдениях специалистов.
Я так же, как и вы, надеялся и, если честно говорить, в глубине души надеюсь до последнего. Что касается траура, он объявлен в связи с тем, что есть точно совершенно установленный факт в том, что люди погибли. Я говорю о тех, кто погиб точно и в отношении гибели которых нет сомнений ни у кого. Мы знаем, что это так. Это не значит, что мы должны все бросить и прекращать надеяться и работать. Это значит, что в отношении тех, кто точно погиб, мы должны (неразборчиво)...
Женщина. А вы знаете, что экипаж "Курска" собран из двух экипажей? Вы знаете, что на лодках не хватает людей? О каком сокращении вы нам еще говорите?
(Шум в зале, крики.)
Путин. Это правда, правда. Телевидение? Значит, врет. Значит, врет. Значит, врет. Там есть на телевидении люди, которые сегодня орут больше всех и которые в течение 10 лет разрушали ту самую армию и флот, на которых сегодня гибнут люди. Вот сегодня они в первых рядах защитников этой армии. Тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии и флота! За несколько лет они денег наворовали и теперь покупают всех и вся! Законы такие сделали!
Мужчина. Господин президент, вопрос не к вам, а к тем, кто *ы*сидит рядом с вами. Почему лодка (неразборчиво название лодки) на ТОФ осталась, а нашу (то же название), которая раз в двадцать лет нужна, чтобы спасти кого-то, ее на иголки списали?! Вот товарищи пусть ответят, пожалуйста.
Путин. Сейчас ответят. Я этого не знаю. То что я знаю, я вам скажу. 15-го числа впервые военные атташе официально предложили помощь. 15-е, 16-е, 17-е, 18-е, 19-е, 20-е. 21-го они залезли в отсек. На шестой день. Мы считаем, что если бы сразу же военные наши не понадеялись на свои спасательные средства, на которые они, естественно, надеялись, если бы сразу 13-го обратились к норвежцам, да? 13-е, 14-е, 15-е, 16-е, 17-е, 18-е. 19-го они бы залезли в лодку...
Значит, теперь по поводу вот этих спасательных средств. Развалили все средства, нету ни шиша. В стране нет ни шиша! Вот и все! Потому что вот так...
Крики в зале. Так они есть или нет? Вы же сказали...
Путин. Нет, я вам сказал, что с этими лодками, сконструированными в конце 80-х годов, есть специальные средства спасения... Вот именно поэтому они мне сразу ответили, что у нас все эти средства есть. Что касается аппаратуры для водолазов (неразборчиво)... Есть на Черноморском и есть на Балтике, по-моему. Но для спасения этих лодок они не были приспособлены. Вот и все (шум в зале.)
Женщина. У меня просьба от имени всех матерей. Ответьте только, когда будут вскрыты все отсеки и когда мы их получим – живых или мертвых. Ответьте как президент!
Путин. Я отвечу так, как я это знаю сам. На сегодняшний день вчера мы вели переговоры с водолазами глубоководными, которые работают на, как вы знаете, на нефтяных вышках. Это же не военно-морские офицеры, не водолазы военно-морского флота Великобритании, не водолазы военно-морского флота Норвегии. Это коммерческие водолазы, которые работают на буровых и нефтяных вышках. Значит, они ответили, что они готовы к продолжению работ, но у них нет лицензии и нет согласия правительства. Я дал указание Министерству иностранных дел, и министр Иванов связался с норвежским правительством.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка "Курск", все 118 членов экипажа погибли.
Большинство из членов экипажа погибли почти сразу, но некоторые моряки умирали несколько суток, напрасно ожидая спасения. Об трагедии до сих пор идут споры, она буквально окутана тайнами. Российские власти почти 20 лет спустя так и не рассекретили данные о катастрофе субмарины.
Президент России Владимир Путин во время трагедии "прославился" издевательской репликой о подлодке "Курск": "Она утонула".
В октябре 2019 года в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончался вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил спасательными работами во время катастрофы подлодки "Курск".