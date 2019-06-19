"Подлая ложь и лицемерие!" В России записали "рыбную челобитную" Путину

В России рыбак из Челябинской области Михаил Акатьев вместе с несколькими десятками единомышленников записали видеообращение к президенту РФ России Владимиру Путину.

Они потребовали положить конец "беспределу, который творят чиновники из регионального минсельхоза и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству". Ролик был размещен в группе "Рыбалка в Челябинской области. Озера" в запрещенном в Украине "ВКонтакте".

"Просим вас как главу государства и одного из сторонников рыбацкого сообщества остановить беспредел, который с попустительства министерства сельского хозяйства Челябинской области и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству с октября прошлого года стал происходить на озерах Челябинской области. Все озера Челябинской области являются водными объектами федерального значения общего пользования. Нельзя верить ни одному слову чиновников вышеперечисленных ведомств, которые говорят, что любительский спортивный лов на озерах происходит свободно и бесплатно. Это подлая ложь и лицемерие!" – сказал Акатьев.

Скриншот с видео

По его словам, ситуация на озерах Челябинской области с каждым днем обостряется и все чаще происходят физические столкновения рыбаков-любителей с недобросовестными пользователями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Архангельской области и Республики Коми записали совместное видеообращение к Путину. Местные жители выдвинули четыре требования президенту России.

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