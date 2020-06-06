Главная Новости
6 июня • обновлено в 13:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Подервянский: Путин не умер, у него даже нет двойников

5.3т
Читать материал на украинском

Известный украинский писатель Лесь Подервянский высказал свое мнение по поводу теории о том, что президент России Владимир Путин якобы уже давно умер и страной руководит его двойник.

Он считает, что у российского лидера в принципе нет двойников, заявил писатель в программе "Гончаренко рулит" народного депутата Алексея Гончаренко (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Подервянский: Путин не умер, у него даже нет двойников

"Я не верю в такие вещи по поводу двойников. Голос легко идентифицировать. Его не подделаешь", – отметил Подервянский.

Также писатель считает, что сравнивать Путина с Адольфом Гитлером некорректно: "Он не тянет на Гитлера. Гитлер был фанатичным человеком, который в конце концов брал на себя ответственность, а Путин категорически боится взять ответственность за что-либо".

Гончаренко в ответ заявил, что президент РФ не побоялся напасть на Украину, однако Подервянский все равно не согласился со сравнением.

"Но их же (российских военных на Донбассе) там нет. Гитлер сказал бы: "Мы там есть и вам пи*ец"", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший советник президента РФ Андрей Илларионов опровергал использование двойников Владимира Путина, поскольку во время его работы в Кремле их не было.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Лесь Подервянский Алексей Гончаренко Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
8
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 514.

    Вылечились: 11 812. Умерли: 777.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Японский врач предрек масштабную вторую волну COVID-19: зараженных будет больше.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги