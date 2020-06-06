Подервянский: Путин не умер, у него даже нет двойников

Известный украинский писатель Лесь Подервянский высказал свое мнение по поводу теории о том, что президент России Владимир Путин якобы уже давно умер и страной руководит его двойник.

Он считает, что у российского лидера в принципе нет двойников, заявил писатель в программе "Гончаренко рулит" народного депутата Алексея Гончаренко (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Я не верю в такие вещи по поводу двойников. Голос легко идентифицировать. Его не подделаешь", – отметил Подервянский.

Также писатель считает, что сравнивать Путина с Адольфом Гитлером некорректно: "Он не тянет на Гитлера. Гитлер был фанатичным человеком, который в конце концов брал на себя ответственность, а Путин категорически боится взять ответственность за что-либо".

Гончаренко в ответ заявил, что президент РФ не побоялся напасть на Украину, однако Подервянский все равно не согласился со сравнением.

"Но их же (российских военных на Донбассе) там нет. Гитлер сказал бы: "Мы там есть и вам пи*ец"", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший советник президента РФ Андрей Илларионов опровергал использование двойников Владимира Путина, поскольку во время его работы в Кремле их не было.

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