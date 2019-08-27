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"Поддерживают все": у Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

2.3т Читать материал на украинском

Кремль поддерживает идею проведения саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, однако настаивает на важности получения результатов от такой встречи.

Такое заявление в эфире российского "1 канала" сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы "нормандского формата" на высшем уровне. Эту идею поддерживают все и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность", – сказал он.

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Песков сделал заявление о встрече Путина с Зеленским

Песков сделал заявление о встрече Путина с Зеленским

По словам Пескова, сначала будет проведена экспертная оценка результативности переговоров, после чего — принято решение о проведении встречи.

"Но саму идею саммита поддерживают все участники "нормандской четверки", – резюмировал он.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

aif.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Зеленский с Путиным встретятся на саммите, который пройдет в сентябре.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Mega Death
Mega Death
Можно и без результата встречу провести, но только если Зеленский тамадой будет)))
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Revenge Astroboy
Revenge Astroboy
украина будет лизать русский сапог
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Revenge Astroboy, Россия получит Украинским сапогом, между левым и правым полужопием ))))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Revenge Astroboy, скорее на метр выше сапога
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А идея хороша! Но не выходит ни шиша!!!
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