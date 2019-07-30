Подали сигнал SOS: в Белом море яхта с пассажирами потерпела бедствие

Яхта "Крейсер", на борту которой находится шесть человек, терпит бедствие в Белом море.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, она подала сигнал о помощи во вторник 30 июля, в 05:26.

"Яхта “Крейсер” потеряла ход, терпит бедствие, просит оказать помощь. Шесть человек на борту", — рассказал собеседник агентства.

SOS

Как отмечается, пока ситуацию контролирует теплоход "Академик Николай Страхов", который находится от яхты в одной морской миле. В случае угрозы жизни людей он проведет эвакуацию. На помощь также идет теплоход "Академик Александров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе судно с украинцами затонуло в Черном море, погибли шесть человек.

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