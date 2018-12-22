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Подайте на машину! Наглый священник из России разозлил прихожан

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В России жители города Болотное Новосибирской области рассказали о наглом поведении священника Андрея Крашенинникова, который выпрашивал в соцсетях подарки от прихожан.

Как сообщает местное издание Сибкрай.ru, он прибыл в город и сразу же попросил у местных денег, чтобы перевезти свою семью в полном составе.

"В марте в Болотнинский район приехал новый батюшка, с виду обычный молодой человек, по светскому образованию "айтишник". Всех смутил один аспект, батюшка этот наш сходу попросил денег на то, чтобы привезти свою семью в Болотное", – рассказали горожане журналистам.

Подайте на машину! Наглый священник из России разозлил прихожан

При этом Крашенинников хвастался новеньким IPhone XR, который ему также подарили. На тот момент гаджет стоил около 70 тысяч рублей (свыше 28 тысяч гривен. - Ред). Жители мягко ему намекнули, что можно продать смартфон, а эти деньги как раз потратить на семью. В ответ на резонное возмущение горожан он либо цитировал строчки из Евангелия, либо грубил.

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На этом наглые просьбы священника не закончились. Он размещал в соцсетях объявления, в которых просил детскую кроватку, коляску, микроволновку, холодильник, плиту, велосипед, и даже машину и курсы вождения.

Андрей Крашенинников

Андрей Крашенинников

ВКонтакте

Он указывал свой номер телефона и писал: "Сотворите милостыню". А для финансовой поддержки публиковал номер своей карты и предлагал свои услуги в качестве айтишника. Крашенинникову даже хватало наглости привязывать к своим постам священные тексты. Более того, батюшка постоянно брал на рынке у бабушек молоко, а деньги за это не давал. Однако местные перестали "жертвовать" ему продукт.

"Последней каплей для жителей Болотного стала просьба батюшки оплатить ему автошколу. Люди, естественно, были в шоке от наглости человека. Ему предложили устроиться на вторую работу, взять кредит, да много чего советовали, но как в притче о ленивом – "на дороге лев лежал", – рассказали жители.

Андрей Крашенинников

Андрей Крашенинников

ВКонтакте

Подайте на машину! Наглый священник из России разозлил прихожан
Подайте на машину! Наглый священник из России разозлил прихожан
Подайте на машину! Наглый священник из России разозлил прихожан
Подайте на машину! Наглый священник из России разозлил прихожан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возмущение у россиян вызвал другой священник, который хвастался дорогой брендовой одеждой: Gucci, чемоданом и обувью Louis Vuitton.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
РПЦскандалысоцсети
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
загадочная руськая душа
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Chesny Victor
Chesny Victor
А по рылу, ну совершенно безвозмездно, ему никто не навернул? Жаль, что далеко до урода, а то отхватил бы от всей безбожной души.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Верующим РПЦ и УПЦ МП посвящается!!!! Они все вместе с вором-гундяем одним миром мазаны! Вот какие хапуги осели в этой сверх канонической и самой найпрааославнейшей церкви рашистских чекистов-вертухаев!
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