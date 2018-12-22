Подайте на машину! Наглый священник из России разозлил прихожан

В России жители города Болотное Новосибирской области рассказали о наглом поведении священника Андрея Крашенинникова, который выпрашивал в соцсетях подарки от прихожан.

Как сообщает местное издание Сибкрай.ru, он прибыл в город и сразу же попросил у местных денег, чтобы перевезти свою семью в полном составе.

"В марте в Болотнинский район приехал новый батюшка, с виду обычный молодой человек, по светскому образованию "айтишник". Всех смутил один аспект, батюшка этот наш сходу попросил денег на то, чтобы привезти свою семью в Болотное", – рассказали горожане журналистам.

При этом Крашенинников хвастался новеньким IPhone XR, который ему также подарили. На тот момент гаджет стоил около 70 тысяч рублей (свыше 28 тысяч гривен. - Ред). Жители мягко ему намекнули, что можно продать смартфон, а эти деньги как раз потратить на семью. В ответ на резонное возмущение горожан он либо цитировал строчки из Евангелия, либо грубил.

На этом наглые просьбы священника не закончились. Он размещал в соцсетях объявления, в которых просил детскую кроватку, коляску, микроволновку, холодильник, плиту, велосипед, и даже машину и курсы вождения.

Андрей Крашенинников ВКонтакте

Он указывал свой номер телефона и писал: "Сотворите милостыню". А для финансовой поддержки публиковал номер своей карты и предлагал свои услуги в качестве айтишника. Крашенинникову даже хватало наглости привязывать к своим постам священные тексты. Более того, батюшка постоянно брал на рынке у бабушек молоко, а деньги за это не давал. Однако местные перестали "жертвовать" ему продукт.

"Последней каплей для жителей Болотного стала просьба батюшки оплатить ему автошколу. Люди, естественно, были в шоке от наглости человека. Ему предложили устроиться на вторую работу, взять кредит, да много чего советовали, но как в притче о ленивом – "на дороге лев лежал", – рассказали жители.

Андрей Крашенинников ВКонтакте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возмущение у россиян вызвал другой священник, который хвастался дорогой брендовой одеждой: Gucci, чемоданом и обувью Louis Vuitton.

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