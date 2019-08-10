Под звон колоколов: силовики задержали более 140 человек на митинге в Москве

Во время митингов в Москве, в субботу, 10 августа, силовики задержали минимум 146 человек.
Такие данные состоянием на 19:40 озвучили местные ресурсы, ссылаясь на сообщения представителей МВД.
Так, массовые задержания начались в районе метро "Китай-город" и на улице Маросейка.
Отметим, митинг на Сахарова стал самым массовым за последние несколько лет. По данным "Белого счетчика", участие в нем приняли около 50 тысяч человек.
В Москве задержали уже 106 человек. ОМОН буквально бегает за людьми в центре столицы. Иногда под звон колоколов:https://t.co/dFgFHDvVDK pic.twitter.com/jx8khLBYMT— Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019
Задержания на пересечении Солянки и Забелина— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019
Сергей Ерженков / "Медуза" pic.twitter.com/lZhS1lTJFD
Как сообщал OBOZREVATEL, к митингу в Москве также подключились известные российские артисты, блогеры и другие "звезды".
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