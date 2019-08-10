Под звон колоколов: силовики задержали более 140 человек на митинге в Москве

Во время митингов в Москве, в субботу, 10 августа, силовики задержали минимум 146 человек.

Такие данные состоянием на 19:40 озвучили местные ресурсы, ссылаясь на сообщения представителей МВД.

Так, массовые задержания начались в районе метро "Китай-город" и на улице Маросейка.

Отметим, митинг на Сахарова стал самым массовым за последние несколько лет. По данным "Белого счетчика", участие в нем приняли около 50 тысяч человек.

В Москве задержали уже 106 человек. ОМОН буквально бегает за людьми в центре столицы. Иногда под звон колоколов:https://t.co/dFgFHDvVDK pic.twitter.com/jx8khLBYMT — Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019

Задержания на пересечении Солянки и Забелина



Сергей Ерженков / "Медуза" pic.twitter.com/lZhS1lTJFD — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, к митингу в Москве также подключились известные российские артисты, блогеры и другие "звезды".

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