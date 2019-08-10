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Под звон колоколов: силовики задержали более 140 человек на митинге в Москве

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Во время митингов в Москве, в субботу, 10 августа, силовики задержали минимум 146 человек.

Такие данные состоянием на 19:40 озвучили местные ресурсы, ссылаясь на сообщения представителей МВД.

Так, массовые задержания начались в районе метро "Китай-город" и на улице Маросейка.

Отметим, митинг на Сахарова стал самым массовым за последние несколько лет. По данным "Белого счетчика", участие в нем приняли около 50 тысяч человек.

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Под звон колоколов: силовики задержали более 140 человек на митинге в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, к митингу в Москве также подключились известные российские артисты, блогеры и другие "звезды".

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Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
В чем трагедия? Их же не закатали в асфальт гусеницами танков, а просто задержали до выяснения. Многих скоро даже отпустят.
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