Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 16:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Под завалами люди: в России обвалился бывший пансионат. Первые кадры ЧП

732 Читать материал на украинском

В Московской области (Россия) произошло обрушение здание, вследствие чего несколько человек оказались под завалами.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, авария случилась поселке Новая Шурма в городском округе Сергиев Посад. Обрушение произошло в старом пятиэтажном здании, в котором проводили демонтаж.

Со слов очевидцев, трое рабочих могут находиться под завалами. Сейчас к разбору завалов приступило 18 единиц техники и 50 человек. Размер зоны обрушения составил 64 квадратных метра.

Новости
В Германии на концерте на зрителей обрушилась сцена: появились фото и видео

Отмечается, что старое здание когда-то было пансионатом "Дружба", но сейчас оно не функционирует, не газифицировано и не электрифицировано.

В МЧС России отметили, что наблюдается угроза повторного обрушения. Спасатели ждут прибытия кинологической группы.

Обрушение дома в Подмосковье

Обрушение дома в Подмосковье

Обрушение дома в Подмосковье

Обрушение дома в Подмосковье

Обрушение дома в Подмосковье

Обрушение дома в Подмосковье

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Саратове случился крупный пожар в жилом двухэтажном доме на площади 600 кв. м, в которомпогибли двое.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel