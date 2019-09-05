Под завалами люди: в России обвалился бывший пансионат. Первые кадры ЧП

В Московской области (Россия) произошло обрушение здание, вследствие чего несколько человек оказались под завалами.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, авария случилась поселке Новая Шурма в городском округе Сергиев Посад. Обрушение произошло в старом пятиэтажном здании, в котором проводили демонтаж.

Со слов очевидцев, трое рабочих могут находиться под завалами. Сейчас к разбору завалов приступило 18 единиц техники и 50 человек. Размер зоны обрушения составил 64 квадратных метра.

Отмечается, что старое здание когда-то было пансионатом "Дружба", но сейчас оно не функционирует, не газифицировано и не электрифицировано.

В МЧС России отметили, что наблюдается угроза повторного обрушения. Спасатели ждут прибытия кинологической группы.

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