В России в салоне красоты муж убил жену: ранее она жаловалась на него в полицию

Во Всеволожске под Санкт-Петербургом в среду, 11 ноября, муж убил жену в салоне красоты, которым она руководила.

Как пишет 47news, убийство произошло возле входа в "Студию красоты Елены Шпак", в коридоре торгового центра "Лидер". Начало конфликта супругов запечатлела камера видеонаблюдения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На записи видно, что мужчина и женщина стоят и разговаривают. В какой-то момент Елена Шпак сделала шаг назад. Спустя секунды мужчина набросился на нее и повалил на землю.

Предварительно, женщину 1984 года рождения, гражданку Молдавии, убил уроженец Беларуси Сергей Шпак. Ему 52 года. Пара прожила вместе около семи лет, они воспитывала пятилетнюю дочь. От предыдущего брака у Елены двое сыновей.

При этом стало известно, что муж около года угрожал супруге, а на днях отрезал волосы и требовал закрыть маникюрный салон.

Она обратилась в полицию, забрала ребенка и переехала на съемную квартиру. Однако сотрудники правоохранительных органов якобы провели проверку и дело не начинали.

"Вел он себя очень агрессивно. Говорила, что угрожал дома ножом, приходил на работу, скандалил. Последний раз, говорят, пришел к ней в салон и кричал, чтобы закрыла дело и уезжала, угрожал расправой", – рассказала бывшая работодатель погибшей Оксана.

Знакомые также рассказали, что мужчина неоднократно избивал жену, в том числе при детях. Он угрожал ей ножом, женщина не раз приходила на работу с синяками.

На сайте СК сообщается, что подозреваемый в убийстве задержан. Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом.

По данным ТАСС и "Фонтанки", задержанный несколько раз ударил жену топором.

Видео СК с места преступления, на котором запечатлен конфликт. Осторожно, 18+!

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября 26-летнего жителя Тернополя Андрея Горбатюка приговорили к пожизненному заключению за умышленное убийство с особой жестокостью мастера тату Татьяны Подвашецкой.