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Под Москвой загорелся танк: в сеть попало видео

1.6т Читать материал на украинском

На подмосковном полигоне Алабино в России на танковом биатлоне загорелся иранский танк Т-72С.

Инцидент произошел во время конкурса "Танковый биатлон-2019" в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). Видео момента было опубликовано в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как пожарные тушат загоревшийся танк. По словам членов экипажа машины, они не открыли жалюзи системы охлаждения двигателя, из-за чего он перегрелся и возник пожар.

Новости
После самолета и ракеты: в России загорелся военный корабль
Под Москвой горел иранский танк

Под Москвой горел иранский танк

anna-news.info

Под Москвой горел иранский танк

Под Москвой горел иранский танк

anna-news.info

Под Москвой горел иранский танк

Под Москвой горел иранский танк

anna-news.info

Под Москвой горел иранский танк

Под Москвой горел иранский танк

anna-news.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России в аэропорту города Нижнеангарск загорелся самолет, в результате чего погиб один член экипажа.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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