Под Москвой вспыхнул крупный ТЦ: фото и видео с места ЧП

В подмосковных Котельниках (Россия) 13 декабря загорелся торговый центр "Мега Белая дача".

На здании полыхали новогодние украшения, в частности гирлянды, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ (чтобы посмотреть видео пожара, проскрольте страницу до конца).

После возгорания из помещения эвакуировали порядка 500 покупателей и сотрудников.

Мега Белая Дача загорелась. Пострадавших вроде бы нет.

Поражает спокойствие окружающих pic.twitter.com/ypqMZ9vb8r — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 13 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Причиной возгорания стало короткое замыкание. Жертвами трагедии официально признаны 60 человек.

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