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Под Москвой вспыхнул крупный ТЦ: фото и видео с места ЧП

2.2тЧитать материал на украинском

В подмосковных Котельниках (Россия) 13 декабря загорелся торговый центр "Мега Белая дача".

На здании полыхали новогодние украшения, в частности гирлянды, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ (чтобы посмотреть видео пожара, проскрольте страницу до конца).

После возгорания из помещения эвакуировали порядка 500 покупателей и сотрудников.

Под Москвой вспыхнул крупный ТЦ: фото и видео с места ЧП
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Подняли вертолеты: в России вспыхнул большой ТЦ. Фото и видео огненного ада
Под Москвой вспыхнул крупный ТЦ: фото и видео с места ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Причиной возгорания стало короткое замыкание. Жертвами трагедии официально признаны 60 человек.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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минин евген
минин евген
выблядки кацапские сгорели?
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