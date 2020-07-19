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Под Москвой в лесу нашли чемодан с женским телом

Новости России
1,1 т.
Личность погибшей пока установить не удалось

Личность погибшей пока установить не удалось. Иллюстрация

В лесу под городом Сергиев Посад Московской области обнаружено женское тело в чемодане.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах, чемодан нашли в деревне Абрамцево недалеко от железнодорожной станции.

Личность погибшей пока установить не удалось.

На месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства смерти.

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Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в лесу местные жители нашли тело 26-летней девушки.

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