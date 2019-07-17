Под Москвой самолет объявил об экстренной посадке: что произошло

В подмосковном аэропорту "Жуковский" (Россия) 17 июля транспортный самолет Ил-76 объявил о выполнении экстренной посадке.

Как сообщил представитель экстренных служб, у воздушного судна сработал датчик неисправности вентиляции салона, передает "РИА Новости".

По его словам, на борту Ил-76 13 человек, самолет кружил в небе, вырабатывая топливо.

Ил-76 АвиаПорт

Позже стало известно, что Ил-76 благополучно сел в "Жуковском".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая в аэропорту "Шереметьево" пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 российской компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.

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