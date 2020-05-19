Под Москвой разбился военный вертолет: экипаж погиб

В районе подмосковного города Клин 19 мая разбился вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России.

В результате крушения погиб весь экипаж, сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. В экстренных службах уточнили, что погибли три человека.

tvc.ru

Инцидент произошел около 20:00 во время выполнения учебно-тренировочного полета в 20 км от города Клин.

В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Появилось фото с места крушения вертолета

В свою очередь "Рен.ТВ" уточняет, что вертолет разбился вблизи деревни Захарово в безлюдной местности. На борту находились инструктор 344 Центра боевой подготовки Армейской авиации, а также его ученики – все погибли.

Нам стали известны подробности жесткой посадки Ми-8 в районе подмосковного Клина. ЧП произошло близ деревни Захарово в безлюдной местности. Погибли инструктор 344 Центра боевой подготовки Армейской авиации, а также его ученики https://t.co/BGGk2AJvem pic.twitter.com/20LL5t6vZ1 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 19, 2020

В экстренных службах добавили, что поисковая группа обнаружила на месте аварии оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на российском Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту находились восемь человек – пять пассажиров и три члена экипажа. Пострадали шесть человек.

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