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19 мая • обновлено в 22:56
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Под Москвой разбился военный вертолет: экипаж погиб

  • Вертолет ВКС РФ разбился в районе подмосковного города Клин

  • Весь экипаж погиб

  • Борт выполнял учебно-тренировочный полет

  • На месте найдены черные ящики

12.5т
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В районе подмосковного города Клин 19 мая разбился вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России.

В результате крушения погиб весь экипаж, сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. В экстренных службах уточнили, что погибли три человека.

Под Москвой разбился военный вертолет: экипаж погиб

tvc.ru

Инцидент произошел около 20:00 во время выполнения учебно-тренировочного полета в 20 км от города Клин.

В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Появилось фото с места крушения вертолета

Появилось фото с места крушения вертолета

В свою очередь "Рен.ТВ" уточняет, что вертолет разбился вблизи деревни Захарово в безлюдной местности. На борту находились инструктор 344 Центра боевой подготовки Армейской авиации, а также его ученики – все погибли.

В экстренных службах добавили, что поисковая группа обнаружила на месте аварии оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на российском Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту находились восемь человек – пять пассажиров и три члена экипажа. Пострадали шесть человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия
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