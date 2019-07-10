Под кортеж Путина бросилась девушка: что случилось

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург под его кортеж бросилась девушка.

Об этом рассказал специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников в своей статье. По его словам, инцидент произошел после встречи Путина со студентами Уральского федерального университета.

"Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж", — написал он.

Кортеж Путина "Вести.ру"

После этого Путин якобы вышел и сам оказал помощь девушке, но разговор между ними так и не состоялся.

В то же время горожане, снимавшие на видео происходящее, утверждают, что никакого инцидента с девушкой не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором молодые россиянки бурно радуются тому, что вживую увидели своего президента Владимира Путина и прикоснулись к нему.

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