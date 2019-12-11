В России разбился вертолет с военными: первые подробности

В Краснодарском крае России в среду, 11 декабря, после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.

На борту судна находились командир и второй пилот, оба погибли, передает "Медуза".

Вертолет нашли разрушенным у станицы Платнировская. По данным Telegram-канала Baza, местные военные накануне сообщили в МЧС об исчезновении боевого вертолета.

Иллюстрация. Вертолет Ми-8 24 Канал

Предварительно, ЧП могло произойти из-за сложных метеоусловий. Летательный аппарат проводил учебно-тренировочный полет, из-за тумана пришлось идти на вынужденную посадку. Недалеко от полосы вертолет упал.

Известно, что воздушное судно относится к 55-му вертолетному полку, расположенному в Кореновске.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге (Россия) совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. У лайнера было повреждение шасси.

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