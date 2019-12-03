Люди прыгали из окон: в России взорвался и рухнул жилой дом. Фото и видео

Во вторник, 3 декабря, в поселке Яковлево вблизи города Белгород (Россия) в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 4 человека.

Об этом сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

ЧП произошло в четырехэтажке. Одна из стен здания обрушилась. По предварительной информации МЧС РФ, пострадал один человек. В свою очередь источник "РИА Новости" в экстренных службах сообщил о четырех раненых при взрыве газа.

Под Белгородом взорвался жилой дом

Под Белгородом взорвался жилой дом

Под Белгородом взорвался жилой дом Telegram-канал 360

Очевидец рассказал, что услышал крики людей и увидел, как они прыгали из окон. После этого произошло второе обрушение дома. На место ЧП прибыли экстренные службы.

“Спасатели сказали, что это точно газ. По всем "первичным" признакам. Достали троих, их увезли в больницу, а четвёртого просто в "скорую" отнесли на носилках, но никуда машина не уехала. Не знаю, жив он или нет”, – поделился свидетель.

Отмечается, что жителей дома расселят в один из оздоровительных лагерей города. Очевидно, что восстановлению он не подлежит.

Под Белгородом взорвался жилой дом

Под Белгородом взорвался жилой дом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге (Россия) на пивоваренном заводе "Балтика" произошел прорыв теплосети, в результате чего пострадали два человека.

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