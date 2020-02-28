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28 февраля • обновлено в 20:38
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Под Астраханью разбился вертолет: есть жертва

3.1т
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Под Астраханью (РФ) в пятницу, 28 февраля, разбился вертолет. Предварительно, в аварии погиб один человек.

ЧП произошло в районе села Линейное Наримановского района около 20:13 по местному времени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МЧС России. О жертве проинформировал Минздрав региона. По непроверенной информации, скончался пилот.

У Линейного упал вертолет. Иллюстрация

У Линейного упал вертолет. Иллюстрация

Астрахань 24

Тип вертолета и общее число находящихся в нем людей пока не уточняется. Информированный источник сообщил, что упавшее воздушное судно является частным.

На место крушения отправились сотрудники пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения и ГИБДД.

Как писал OBOZREVATEL, ранее под Казанью разбился частный вертолет, на борту которого находился депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин. В результате политик погиб, еще два человека – пилот и помощник депутата – получили тяжелые травмы.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Астрахань
Теги
Новости России смерть
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Петров Игорь
Петров Игорь
...Эрдоган слов на ветер не бросает.
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Кацап Кацапыч
Кацап Кацапыч
Петров Игорь, старая ты пидРРилла! Когда же ты уже скапытишься, животное? Фу, мерзость ментовская!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот на нашей Украине - не падают ! СУГС. Не летают - и не падают. еще раз - СУГС
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