Почти тысяча солдат Путина: коронавирус ударил по России с новой силой

С марта по 26 апреля в рядах армии Российской Федерации обнаружили 874 инфицированных COVID-19 бойца.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ в воскресенье, 26 апреля, заявив, что четверо военных находятся в тяжелом состоянии, а еще один – на искусственной вентиляции легких. Еще 15 человек в состоянии средней тяжести.

При этом не все заболевшие были госпитализированы. Почти 400 из них находятся в самоизоляции дома.

Все инфицированные остаются под наблюдением военных медиков.

Владимир Путин, иллюстрация

Коронавирус в России набирает обороты с каждым днем. За последние сутки в РФ обнаружили более 6 тысяч инфицированных, это первое место в Европе. Всего заболели более 80 тысяч человек, этот показатель приближается к официальным данным Китая.

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 26 апреля в мире заразились почти 3 миллиона человек, более 200 тысяч скончались, но порядка 870 тысяч людей уже вылечились.