Главная Новости
26 апреля • обновлено в 22:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Почти тысяча солдат Путина: коронавирус ударил по России с новой силой

11.3т
Читать материал на украинском

С марта по 26 апреля в рядах армии Российской Федерации обнаружили 874 инфицированных COVID-19 бойца.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ в воскресенье, 26 апреля, заявив, что четверо военных находятся в тяжелом состоянии, а еще один – на искусственной вентиляции легких. Еще 15 человек в состоянии средней тяжести.

При этом не все заболевшие были госпитализированы. Почти 400 из них находятся в самоизоляции дома.

Все инфицированные остаются под наблюдением военных медиков.

Владимир Путин, иллюстрация

Владимир Путин, иллюстрация

Коронавирус в России набирает обороты с каждым днем. За последние сутки в РФ обнаружили более 6 тысяч инфицированных, это первое место в Европе. Всего заболели более 80 тысяч человек, этот показатель приближается к официальным данным Китая.

Почти тысяча солдат Путина: коронавирус ударил по России с новой силой

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 26 апреля в мире заразились почти 3 миллиона человек, более 200 тысяч скончались, но порядка 870 тысяч людей уже вылечились.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
6
12
Смешно
38
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А эти все смотрят что у соседа. Хо)(лики, в России за сутки проводится больше тестов чем у вас за все время. Или вы думаете что из ваших миллионов заробитчан ибн туристов никто не заражен? Просто не выявляют вот и все. а они тем временем дальше заразу разносят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
124 Sova
124 Sova
Шановні, Ви всі не правильно трактуєте ці новини. Да хай його армія, і він нарешті здохне! Слава Україні!!! Хтоне згодний зі мною хай поцілує себе в дупу!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
чем больше зульдат пуя падохнет там, тем меньше их прикапывать тут-это аксиома!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
124 Sova
124 Sova
Куралесов Вася, Да будет так!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги