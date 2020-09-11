Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к российской интеллигенции с резонным вопросом: "Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ?". На письмо ответили писатели Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Денис Драгунский, Дмитрий Глуховский и другие. Все они в своих ответных письмах выразили сочувствие протесту и восхищение белорусами. Кроме, пожалуй, Сергея Лукьяненко, который заявил, что россияне не должны вмешиваться в белорусские дела (было бы неплохо, если бы Сергей Василевич предложил это Путину, или самому себе, когда он сам требовал "вбомбить Грузию в каменный век" и утверждал, что "Киев и вся Украина — это часть единой великой России").

Это был диалог людей, говорящих на одном языке. И даже Лукьяненко, несмотря на все свое кромешное имперство, несмотря на отвратительное холуйство, не нарушил стилистику этого диалога. Ну, вот есть у нас Улицкая и Рубинштейн, а есть Лукьяненко. Из песни слова не выкинешь.

И тут "вдруг как в сказке скрипнула дверь", и в щель просунулась…, ну, в общем лицо "политолога" Сергея Маркова, который с разбегу обозвал Светлану Алексиевич ксенофобом, обвинил ее в продажности, предложил покаяться, заявил, что Нобелевскую премию ей дали ошибочно, после чего уведомил писательницу, что диалог между ними, то есть между Марковым и Алексиевич станет возможным только после того, как Алексиевич извинится.

Я тут вот что подумал. Не про Маркова. Это не предмет для раздумий.

И не про письмо Алексиевич. Это тема большого и тяжелого разговора.

Я подумал про словари и энциклопедии. Может, есть смысл слово "интеллигенция" помечать как "устаревшее", а в обыденной речи стараться избегать. А то нормальные люди стесняются, а черти кто вдруг неожиданно откликается и прибегает...

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