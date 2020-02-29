Почему сухой лед убил россиян: выяснился показательный нюанс

В России следователи выяснили, что сухой лед в баню, где погибли три человека, привез муж блогерши Екатерины Диденко.

Мужчина приобрел сухой лед через интернет, отмечает Телеграм-канал "112". Отмечается, что сотрудники сауны предупреждали мужчину, что в помещении опасно применять такое количество сухого льда, но он проигнорировал их слова.

Химик-технолог для Life Shot пояснил, почему произошла трагедия.

Смерть от сухого льда

"Сухой лед, как известно, это твердая форма углекислого газа. Соответственно, при попадании в воду или при нагревании он испаряется и превращается в углекислый газ. Поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, он, во-первых, концентрируется внизу. Во-вторых, он сам по себе достаточно токсичен, при большой концентрации в воздухе у людей наступает удушье. Ничего удивительного, что люди задохнулись и отравились", – отметил ученый.

Химик добавил, что такой печальный конец был предсказуем.

"Просто в таком большом количестве людей, к сожалению, не оказалось ни одного, кто хотя бы помнит школьную химию", – подытожил он.

Добавим, что предварительно установлено, что причиной смерти стало не отравление ядовитым паром, а обычная вода. Люди, упав в воду с химикатами, сразу потеряли сознание из-за испарений и поэтому утонули.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля российский блогер Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" едва не погибла, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о гибели людей. Известно, что погибшими оказались 25-летние Юрий Алферов и Наталья Монако. 32-летний Юрий, муж Диденко скончался позже в больнице.

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