Так, друзья мои, тут понеслась по трубам какая-то чушь по поводу Дерипаски в связи со снятием с его компаний американских санкций. Выглядит это явно как проплаченная пиар-службой Дерипаски скоординированная кампания, где всякие "телеканалы Царьград" исходят соплями по поводу того, что "американцы захватили контроль над российской алюминиевой промышленностью". Такой вывод делается из того, что теперь в совете директоров En+ и Русала будет большинство британцев и американцев.

Вы не ведитесь на этот вой, пожалуйста, и вот вам несколько разъяснений.

1) У компаний Дерипаски всегда было полно иностранцев в советах директоров, и как-то никакого воя я по этому поводу раньше не слышал.

2) Сам дерипасковский председатель совета директоров En+, британский лорд Грегори Баркер (давно сидящий на зарплате у Дерипаски), и придумал этот план по выводу компаний Дерипаски из-под санкций, который известен как "план Баркера" - этот план был специально придуман сотрудниками Дерипаски, чтобы на него купился американский Минфин, и он купился. План Дерипаски-Баркера исполнен американцами беспрекословно.

3) В результате выполнения этого плана, уверен, Дерипаска сохранит скрытый контроль над своими компаниями, о чем уже заявили противники Трампа в Конгрессе. В частности, среди новых приобретателей акций En+ будут хорошо известные нам ВТБ и Glencore.

4) Если вас волнует присутствие иностранцев в советах директоров российских компаний, то вы лучше на Роснефть посмотрите - там у иностранцев давно уже большинство (сейчас 7 из 11 членов СД иностранцы, а председатель совета - бывший канцлер ФРГ Шредер).

И никакого воя по этому поводу я не слышу.

5) Компании Дерипаски вообще не являются российскими - они только работают в России, но много лет уже были зарегистрированы на острове Джерси (Великобритания). И, кстати, владение этими активами по балансу ЦБ официально проходило все эти годы как "прямые иностранные инвестиции" - компании с британского острова Джерси много лет владели российской алюминиевой отраслью.

Никакого "получения контроля американцами над российской алюминиевой отраслью", таким образом, нет. Есть хитрая схема, придуманная Дерипаской для вывода его компаний из-под санкций, плюс фронтующие его люди с иностранными паспортами, которые полностью у него в кармане.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

А вот если вы слышите вой на эту тему - то знайте: это прямое доказательство того, что поднимающие этот вой СМИ и сайты берут бабло, и берут у Дерипаски. Дерипаске сейчас выгодно поднимать кампанию на эту тему, чтобы выглядеть "обиженным" и требовать от государства новых компенсаций и льгот.

Вы лучше спросите тех, кто поднимает этот вой, А СКОЛЬКО КОМПАНИИ ДЕРИПАСКИ ПЛАТЯТ НАЛОГОВ. Во-первых, вы полной информации на эту тему в открытых источниках не найдете, а во-вторых, когда вы ее найдете, то вы узнаете, что компании Дерипаски, зарегистрированные на британском острове Джерси, все эти годы платили в российский бюджет смехотворно малые суммы налогов. Давайте вот с этой темой лучше разберемся!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.