Почему Россия скрыла документы о Второй мировой и откуда взялось "на Украине": историк пояснил суть

Тот факт, что в России до сих пор есть засекреченные документы о Второй мировой еще раз доказывает, что у советской власти тех времен было, что скрывать.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский историк Игорь Чубайс. По его словам, Кремль полностью выпал из европейского дискурса.

"Война окончилась 2 сентября 1945 года полной капитуляцией Японии. У нас эта дата отмечалась 70 с лишним лет, а вот сейчас Путин решил, что будем отмечать не 2 сентября, а 3. Не хочет вписываться в мировой язык и контекст. Тоже самое даже с выражением "на Украине". По-русски говорим "в Канаде, в Германии и даже в "ДНР", но вот сказать "в Украине" не могут", – уточнил он.

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По его словам, это не что иначе, как насилие над русским языком. Но нарушается не только он, но и историческое время и данные.

"Информация о войне и победе до сих пор скрывается. В прессе публикуют новые данные о засекреченной операции, как будто бы Рейх еще не разбит. Вот в Германии нет ни одного тайного документа о войне, в отличие от нас. Это говорит о том, что официальная картина войны у нас – это миф", – подытожил он.

Полную версию интервью Игоря Чубайса на OBOZREVATEL читайте в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Игорь Чубайс объяснил, почемуВторая мировая война стала особым преступлением Иосифа Сталина.