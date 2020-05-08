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8 мая • обновлено в 21:44
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Почему Россия скрыла документы о Второй мировой и откуда взялось "на Украине": историк пояснил суть

13.2т
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Тот факт, что в России до сих пор есть засекреченные документы о Второй мировой еще раз доказывает, что у советской власти тех времен было, что скрывать.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский историк Игорь Чубайс. По его словам, Кремль полностью выпал из европейского дискурса.

"Война окончилась 2 сентября 1945 года полной капитуляцией Японии. У нас эта дата отмечалась 70 с лишним лет, а вот сейчас Путин решил, что будем отмечать не 2 сентября, а 3. Не хочет вписываться в мировой язык и контекст. Тоже самое даже с выражением "на Украине". По-русски говорим "в Канаде, в Германии и даже в "ДНР", но вот сказать "в Украине" не могут", – уточнил он.

Российская пропаганда

Российская пропаганда

antikor.com.ua

По его словам, это не что иначе, как насилие над русским языком. Но нарушается не только он, но и историческое время и данные.

"Информация о войне и победе до сих пор скрывается. В прессе публикуют новые данные о засекреченной операции, как будто бы Рейх еще не разбит. Вот в Германии нет ни одного тайного документа о войне, в отличие от нас. Это говорит о том, что официальная картина войны у нас – это миф", – подытожил он.

Полную версию интервью Игоря Чубайса на OBOZREVATEL читайте в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Игорь Чубайс объяснил, почемуВторая мировая война стала особым преступлением Иосифа Сталина.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Вторая мировая война российская пропаганда
Персона
Игорь Чубайс
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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Комментарии
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Андреев Виталий
Андреев Виталий
Не русский Чубайс, не тебе учить русских как им говорить)))
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2
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дискуссию Ольгинцы уводят умело в сторону. В Украине или на Украине вопрос хоть и важный, но несравнимо более важным есть то обстоятельство, что вся история Второй мировой - остается супер засекреченной в раше. Московская версия в о й н ы насквозь соткана из лжи и обмана. Убери этот лживый миф и от фундамента М о с к о в и и не останется вообще ничего. На одном Гагарине далеко не уедешь. Впрочем, лживой есть почти вся их история
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3
3
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Satin Rik
Satin Rik
Кристина Cтефанова, та ти є Ба нУте створіння. З Г И Н Ь чамора
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0
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Прокапало Ігор, всего хорошего
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1
0
Lebedinec Oleg UA
Lebedinec Oleg UA
Откуда и когда взялись "на Украине" и когда мы были "братьями украинцами" а когда "хохлами" Статистика с google ngram viewer https://site.ua/andy.fedoroff/17749-istoriya-propagandistskoy-voyny-protiv-ukrainy-neskolko-tayn-o-kotoryh-vam-nado-znat/?fbclid=IwAR23ivQIbKiOwvA4i8ZlygkmZMjoG-l1DTGOFQiCV5gctdNM00c1JZN66OY
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3
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Lebedinec Oleg UA, набор бредовых штампов
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