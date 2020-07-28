После того как пресс-служба Пентагона, используя материалы американского командования в Африке (AFRICOM), сообщила об очередной поставке оружия, техники и боеприпасов в Ливию для нужд российской ЧВК “Вагнер”, с целью проведения военных операций на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара и Ливийской национальной армии, произошло, с одной стороны, неожиданное, а с другой — вполне предсказуемое событие. Россия стала, через свои информационные площадки серого сегмента, легитимизировать своих наемников в Ливии.

Так, довольно резко в социальных сетях появилось несколько снимков, а так же видеозаписей, подтверждающих присутствие ЧВК “Вагнер” в Ливии. Причем, как все прекрасно понимают, эти снимки и видеозаписи делались не тайно, а открыто, с позированием и прочими сценическими атрибутами. Это говорит о том, что данная съемка проводилась самими же наемниками, но, как известно, публикации этих материалов без разрешения российского командования попросту невозможны.

Вот и возникает, несколько парадоксальная ситуация, когда в открытые источники самими же наемниками сливается информация о своем присутствии в Ливии, сразу же после того, как США заявляют об очередном факте их поддержки военного преступника Халифы Хафтара. Диссонирует отсутствие здравого смысла? На самом деле – нет.

Дело в том, что просматривая те фото, которые сейчас гуляют по Интернету с 2019 года, нельзя не узнать знакомые лица, а именно, российских наемников которые так же само браво и помпезно позировали в 2013 году в Сирии.

В данном случае речь идет об Алексее Малюте, российском наемнике который в 2013 году, в составе "Славянского корпуса", пробной версии ЧВК “Вагнер” отправился воевать в Сирию на стороне режима Башара Асада.

После боя в районе Сухны было захвачено сирийскими повстанцами много техники и трофейного снаряжения, среди которого оказалась и флешка с фотографиями Алексея Малюты, изобилующая фотографиями подтверждающими присутствие российских наемников в Сирии.

И вот, не проходит, что называется, и полгода, а если быть точнее – 6 лет, и в 2019 году в открытый доступ сливается портфолио все того же Алексея Малюты, уже воюющего в Ливии, в составе ЧВК “Вагнер”.

Происходит это буквально накануне официального визита Халифы Хафтара в Москву и проведения абсолютно не тайных переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой ЧВК “Вагнер” Евгением Пригожиным.

И вот, проводя параллель между операциями РФ в Сирии и Ливии, становится очевидным, что Москва сама же раскрывает факт своего присутствия в той или иной горячей точке, дабы открыто предупредить антагонистов – мы уже заняли этот плацдарм, поэтому согласовывайте свои действия с нами.

Так было в Сирии, где в 2015 году Кремль официально ввел свои войска, до того оперируя лишь потенциалом ЧВК. Так происходит и в Ливии, где в 2019 было открыто подтверждено присутствие ЧВК “Вагнер”, а сейчас, явно накануне серьезных решений в Кремле, и вовсе форсируют тему присутствия российских наемников регулярными фото и видео сливами. И, что самое интересное, что в 2013-м, что в 2019, элементом такого анонса становился фактически один и тот же человек – Алексей Малюта.

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