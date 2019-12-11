"Почему Россией не занимаются?" Чубайс разгромил Путина из-за давления на Украину

Российское руководство вмешивается в дела других стран, в частности Украины, настаивая на ее федерализации и защите русскоязычных, при этом оно совершенно не занимается проблемами своей страны.

Об этом на странице в Facebook написал российский историк Игорь Чубайс. Он удивился настойчивости Москвы в отношении внутренней политики Украины и одновременному игнору собственных федеративных республик.

Российско-украинский конфликт 24 канал

"Украинская Конституция – Конституция унитарного государства, российская – это Конституция федерации. Не могу понять, с какой стати и по какому праву Москва печется о федерализации суверенного украинского государства и игнорирует права своих федеративных республик! Еще президента Владимира Путина очень тревожит – как бы в Украине не задели интересы русскоязычных, а недавно мой сокурсник в России сжег себя за права удмуртского языка, который исчезает. В чужом глазу и на чужой каравай", – подчеркнул историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел долгожданную встречу с лидером России Владимиром Путиным. Итогом ее стали решения по разведению сил на Донбассе, обмене пленными к концу 2019 года и подготовка к продлению закона об особом статусе ОРДЛО.

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