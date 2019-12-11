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11 декабря • обновлено в 13:57
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"Почему Россией не занимаются?" Чубайс разгромил Путина из-за давления на Украину

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Российское руководство вмешивается в дела других стран, в частности Украины, настаивая на ее федерализации и защите русскоязычных, при этом оно совершенно не занимается проблемами своей страны.

Об этом на странице в Facebook написал российский историк Игорь Чубайс. Он удивился настойчивости Москвы в отношении внутренней политики Украины и одновременному игнору собственных федеративных республик.

Российско-украинский конфликт

Российско-украинский конфликт

24 канал

"Украинская Конституция – Конституция унитарного государства, российская – это Конституция федерации. Не могу понять, с какой стати и по какому праву Москва печется о федерализации суверенного украинского государства и игнорирует права своих федеративных республик! Еще президента Владимира Путина очень тревожит – как бы в Украине не задели интересы русскоязычных, а недавно мой сокурсник в России сжег себя за права удмуртского языка, который исчезает. В чужом глазу и на чужой каравай", – подчеркнул историк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел долгожданную встречу с лидером России Владимиром Путиным. Итогом ее стали решения по разведению сил на Донбассе, обмене пленными к концу 2019 года и подготовка к продлению закона об особом статусе ОРДЛО.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Угроза федерализации
Персоны
Владимир Путин Игорь Чубайс
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Удмуртский язык в России имеет статус государственного! 2010-2011 уч.г. в 285 общеобразовательных (в том числе и в городах – в 23) и 297 дошкольных (в том числе в городах – в 39) учреждениях республики преподается удмуртский язык. На удмуртском языке выходят газеты – «Удмурт дунне» («Удмуртский мир») и «Зечбур!» («Здравствуй!»); журналы «Инвожо» (ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный и общественно-политический журнал для молодежи), «Кизили» («Звездочка» - литературно-художественный иллюстрированный журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста), «Кенеш» («Совет» - ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал), «Вордскем кыл» («Родное слово» - научно-методический журнал).
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ОБОЗ, увольте человека, который придумывает заголовки, он не профессионален...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
живете вы на наших землях, поэтому мы всегда будем заниматься вашими делами... или декоммунизируйтесь, тогда мы вами интересоваться перестанем...
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