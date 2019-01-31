Вот вы говорите: "Воронеж"… Ну хорошо, не говорите. Думаете. Но почему Воронеж? Ведь куда более логичный выбор – Белгород. Этот город хорош тем, что в случае принятия решения, будет и видно, и слышно аж до харьковской Салтовки, но с другой стороны, Ли Куан Ю как-то перефразировал знаменитое выражение Отто фон Бисмарка и в анналы вошло его крылатое выражение: "Война – войной, а обед – по расписанию".

Это в том смысле, что гуманитарку надо будет получать, в том числе и с территории Украины, а это всего несколько направлений, в частности – Черниговское и Харьковское. Со стороны Донецкой и Луганской областей никто гуманитарку передавать не будет как по историческим причинам, так и в виду ограничений, связанных с безопасностью. Тем более, что именно через Харьков пролегает кратчайший путь до мест, очень скоро окажущихся в эпицентре гуманитарной катастрофы.

Кто-то может возразить, что ничего подобного произойти не может, поскольку никакой войны, на самом деле, не предвидится потому, что еще нет четырех часов. А как говорил барон Мюнгхаузен: "Война начнется в четыре часа". Конечно это – бесспорный аргумент. Война до четырех часов – дело пошлое и неблагодарное, но с другой – так ли уж нужна война? Возьмем Венесуэлу.

Ведь она не ведет ни наступательной, ни оборонительной войны, а глубина развала экономики и всех институтов государственной власти такова, что подобного не испытывали ни поверженные в войнах страны, ни оккупированные, ни просто блокированные государства. Ведь Чавес и Мадуро умудрились сделать со страной то, что не удалось многолетними ковровыми бомбардировками союзной авиацией Германии, ни нанесением ядерных ударов по Японии. Даже такие экстремальные мероприятия не смогли сделать все настолько качественно.

Да что там Венесуэла. Совок в 90-91-х годах тоже никто не бомбил и в это время он уже ни с кем не воевал, а голод уже начинался и потоки гуманитарной помощи от вчерашних врагов, просто не дали формализоваться голоду в самодостаточный процесс имеющий известные признаки – поедание животных насекомых и наконец – людоедство. Кстати, в КНДР почти 70 лет нет никакой войны, а голод – присутствует. И опять же, если бы ни гуманитарная помощь Китая, то Ганибал Лектор просто укурился бы насмерть в стороне.

Таким образом, Белгород и даже Смоленск – отпадают. Нельзя. Кушать будет хотеться при любом развитии. Даже камни с неба или пребывание в "родной говени", никак не отменят необходимости питаться. Указанные же выше города, лежат на караванных тропах, которыми будет курсировать гуманитарка, в виде еды.

Однако, все должно произойти южнее Москвы. Можно было бы выбрать Рязань, но тут действует известное правило о двух снарядах в одну яму или двух бутылках в другое, но – одно и то же место, россияне поймут, о чем речь. А Рязань под эту раздачу уже попадала, хоть там ничего не взорвалось, но дома были заминированы путинскими ребятами ровно 20 лет назад.

По той же причине отпадает и Курск. Пусть не город, а подлодка, но уже подверглась критическому разрушительному воздействию, с хорошо просматриваемыми ядерными мотивами. Заводиться еще раз с этой идеей, но уже в отношение города нельзя, ибо возникнут аналогии и нехорошие догадки. К тому же, как будет выглядеть Путин, когда его снова спросят про Курск и он скажет "она утонула"? Нет, Курск не подходит на сто процентов.

Поэтому, бахнуть там еще один раз, было бы совсем не по фен-шую. Остается Тула и Воронеж. Тула – слишком близко от Москвы и все то, что поднимется в облаке – выпадет именно в Москве. Тем более, когда в этом возникнет острая необходимость, еще неизвестно, будут на ходу подходящие носители или нет.

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А вот с Воронежем – все очень даже хорошо. И расстояние, и роза ветров – абсолютно подходящие и главное, именно в воронежской области находится хранилище ядерных боеголовок для авиации. То есть, там можно подобрать нужный калибр и в течение часа привезти его в Воронеж просто на любом автомобиле, после чего – привести в действие.

Так что альтернативы Воронежу просто нет, как нет альтернативы и самому факту подрыва большой игрушки. Ведь население РФ давно сделали аналогом наркомана, только в плане информации. Двадцать лет Путин и Ко поднимали градус запугивания этого населения, чтобы оно не замечало, как его обдирают. Причем, делается это почти в открытую потому, что население как раз сосредоточено на созерцании очередной, все более и более страшной опасности.

Оно просто не выходит из этого состояния. Но каждый, более высокий уровень страха, вызывает привыкание и чтобы снова добиться эффекта отвлечения внимания, приходится создавать соответствующий повод для утилизации внимания. За два десятка лет уже использовано почти все, что можно было придумать и хотят этого в Кремле или нет, а Воронежем придется жертвовать.

Таким образом, известный мэм "Воронеж" становится, если не реальностью, но чем-то неизбежным и даже фатальным.

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