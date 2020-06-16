Путин обязан пригласить Зеленского на символичный московский парад 24 июня по многим причин.

Прежде всего, в силу символизма этого парада, поскольку без участия украинцев тот парад 24 июня 1945 г. не состоялся бы. Приглашение Зеленского на нынешний парад станет как минимум официальным актом признательности правительства РФ народу Украины за его огромный вклад в разгром гитлеризма. Вторая мировая война дважды прокатилась по всей территории Украины, а не Сибири, Перми, Якутии, Бурятии или Камчатки. Так что, без украинцев и белорусов такой символический парад совсем не парад, а пародия на него.

Американцев, британцев и поляков тоже логично было бы на него пригласить. Без системных бомбардировок Германии, появления летом 1943 г. "второго" фронта в Италии и поставок ленд-лиза Вторая мировая война для СССР могла закончиться уже в 1942 г. новым Брестским миром. Эти факты в Москве по идеологическим мотивам отрицают около 70 лет так, как будто не знают: по хронологии для Третьего Рейха Восточный фронт были третьим после Северо-Западного (британского) и Южного (африканского).

Москва и раньше перетягивала исключительно на себя знамя победы над гитлеризмом. Но сейчас в период агонии путинизма это перетягивание утратило все остатки приличия. Не удивительно, что Трамп в этом году не выдержал и отплатил ей той же монетой, чем вызвал в Москве негодование средней, если не низкой степени бурности. На высокую степень возмущения Москва не решилась, ввиду того влияния, которое накануне Трамп оказал на заключение сделки между ней и ОПЕК. Он примирил Саудитов с хамством Кремля и снял проблему с Мексикой. Но несмотря на эти заслуги Трампа и американский вклад в разгром гитлеризма, президента США на парад 24 июня, вряд ли, пригласят.

Российско-американские отношения – тема отдельная, но президента Украины на этот символичный парад Кремль пригласить обязан, не только из соображений прошлого, но и настоящего.

В прошлом не только огромный вклад украинцев в Победу, без которого она бы была невозможной, вопреки нынешним отрицаниям этого факта Москвой. В прошлом ещё и каждый десятый житель Западной Украины, который был убит, сослан или репрессирован иным способом всего за два года распространения на неё советской власти. В прошлом и Голодомор, устроенный Москвой украинцам, факт которого официальные власти РФ и её научно-культурная элита признают лишь частично. Москва от полного отрицания этого факта в советский период перешла теперь к странному утверждению: да, голод был, но Голодомора не было, поскольку вместе с этническими украинцами в Украине умирали и люди других национальностей. В том числе великороссы, в разное время сбежавшие в Украину из пресловутой "Святой Руси". Странный подход, как минимум, не научный.

Украинцы по масштабу обрушившихся на них в ХХ веке репрессий вполне сравнимы с евреями, пережившими Холокост. Эти две нации сближает также тот факт, что Москва в советский период считала их, как и народы Балтии, политически неблагонадёжными и, соответственно, неполноценными строителями коммунизма. Эта неполноценность евреев и украинцев в глазах Москвы имела причиной их основательное знакомство с идеями коммунистов, в отличие от неполноценности якутов, таджиков и других "чурок", которым приходилось с надрывом объяснять, что такое коммунизм и зачем он им нужен.

Теперь украинцы в политической мифологии РФ заняли место источника вселенского зла, подобное тому, какое в Третьем Рейхе отводили евреям. Отличие лишь в том, что Гитлер в принципе не возражал против существования еврейского государства где-нибудь на Мадагаскаре и в Азии, тогда как в РФ напрочь отрицают за украинцами их право иметь собственное государство. Многие россияне, включая их кумира Гиркина (Стрелкова), убеждены в неспособности украинцев к государственной и политической организации столь же искренне, как доктор Геббельс был убеждён в этом относительно самих русских.

Если в Кремле действительно хотят какого-то примирения, то логично было бы сделать для этого такой символичный шаг, как пригласить на символический парад президента Украины, который по совместительству ещё и глава "кровавой хунты". Примет он это предложение, или отклонит, сославшись на болезнь жены, значения не имеет. Такой шаг должен быть сделан, и никто вместо Кремля не может сделать его. Это действительно будет сугубо символичный шаг. Не символичным шагом, который мог бы убедить народ Украины в доброжелательности России, стал бы безусловный возврат ею в Украину всех пленных, включая крымских татар, до 24 июня. Но не вижу ни малейших признаков того, что Кремль готов сделать его.