Катастрофа с российской подлодкой: Путина уличили в панике

Президент России Владимир Путин опасается сослуживцев погибших на российской атомной подводной лодке "Лошарик" моряков.

"Об этом свидетельствует ряд фактов", – сказал в интервью OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

Политик обратил внимание на странную фразу, сказанную одним из участников похорон – о том, что экипаж "Лошарика" предотвратил катастрофу планетарного масштаба. "Это могло быть просто ляпом какого-то некомпетентного человека, который выступал на похоронах. Но если это правда, возникает вопрос. Если бы у нас в России был парламент, а не то, что мы имеем, то, конечно, были бы сделаны запросы депутатов правительству: а чем занимается в мирное время армия таким, что может возникнуть планетарная катастрофа", – сказал Гозман.

Атомная подводная лодка "Лошарик" Moscow-baku.ru

Он также указал на тот факт, что похороны погибших подводников "проходили под жесткой охраной". Как убежден оппозиционер, это показатель того, что власть пыталась обезопасить себя.

"Чего они могли опасаться? Общественного возмущения? Для этого нет никаких оснований, люди совершенно спокойно к этому отнеслись. Какие-то неприятности могли исходить от участников похорон – коллег, товарищей, сослуживцев погибших офицеров, которые знают больше, чем знает рядовой гражданин. Похоже, что люди, которые служили вместе с ними, лучше нас понимают, что там произошло, и у них есть основания возмущаться действиями руководства вооруженных сил", – предположил политик.

И, наконец, в качестве еще одного косвенного доказательства верности своих предположений он напомнил о том, что ни Владимира Путина, ни министра обороны РФ Сергея Шойгу на похоронах не было, несмотря на тот факт, что до Санкт-Петербурга, где проходили похороны, из Москвы можно долететь менее чем за час.

Как писал OBOZREVATEL, в российских территориальных водах в Баренцевом море во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников.

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