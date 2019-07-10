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Катастрофа с российской подлодкой: Путина уличили в панике

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Президент России Владимир Путин опасается сослуживцев погибших на российской атомной подводной лодке "Лошарик" моряков.

"Об этом свидетельствует ряд фактов", – сказал в интервью OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

Политик обратил внимание на странную фразу, сказанную одним из участников похорон – о том, что экипаж "Лошарика" предотвратил катастрофу планетарного масштаба. "Это могло быть просто ляпом какого-то некомпетентного человека, который выступал на похоронах. Но если это правда, возникает вопрос. Если бы у нас в России был парламент, а не то, что мы имеем, то, конечно, были бы сделаны запросы депутатов правительству: а чем занимается в мирное время армия таким, что может возникнуть планетарная катастрофа", – сказал Гозман.

Атомная подводная лодка "Лошарик"

Атомная подводная лодка "Лошарик"

Moscow-baku.ru

Он также указал на тот факт, что похороны погибших подводников "проходили под жесткой охраной". Как убежден оппозиционер, это показатель того, что власть пыталась обезопасить себя.

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"Чего они могли опасаться? Общественного возмущения? Для этого нет никаких оснований, люди совершенно спокойно к этому отнеслись. Какие-то неприятности могли исходить от участников похорон – коллег, товарищей, сослуживцев погибших офицеров, которые знают больше, чем знает рядовой гражданин. Похоже, что люди, которые служили вместе с ними, лучше нас понимают, что там произошло, и у них есть основания возмущаться действиями руководства вооруженных сил", – предположил политик.

И, наконец, в качестве еще одного косвенного доказательства верности своих предположений он напомнил о том, что ни Владимира Путина, ни министра обороны РФ Сергея Шойгу на похоронах не было, несмотря на тот факт, что до Санкт-Петербурга, где проходили похороны, из Москвы можно долететь менее чем за час.

Как писал OBOZREVATEL, в российских территориальных водах в Баренцевом море во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников.

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Темы
Эксклюзив Гибель подводников в России
Персоны
Леонид Гозман Владимир Путин Сергей Шойгу
Место
Россия
Тег
Новости России
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