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15 января • обновлено в 16:56
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Почему Медведев подал в отставку

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию подал в отставку.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по результатам встречи Путина и Медведева.

А причиной этой отставки послужило то, что Путин предложил в своем послании изменить российскую Конституцию, передав полномочия назначать правительство от президента к Госдуме.

В связи с этим Медведев и члены его правительства подали в отставку.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", — сказал Медведев на встрече с Путиным.

При этом Путин предложил Медведеву другую должность – заместителя председателя Совета безопасности РФ (где председатель – это Путин).

Читайте на OBOZREVATEL все детали послания Путина от 15 января.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев
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