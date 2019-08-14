Побывавшего в Киеве Венедиктова застукали с правой рукой Путина: в сеть попало фото

Российского журналиста Алексея Венедиктова заметили в компании пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
Снимок опубликовал один из пользователей в Instagram. Главред "Эхо Москвы" подтвердил этот факт, разместив фото также в своем профиле.
"Мы попались, но бутылка и стаканчики незаметны", - пошутил Венедиктов. При этом подробностей встречи он раскрывать не стал.
Песков и Венедиктов
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину в надежде взять интервью у президента Владимира Зеленского. До этого он привозил ему личное письмо мамы одиозного Кирилла Вышинского.
Скандальный пропагандист разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал "Эха Москвы" в Украине в случае отмены языкового закона.
Ранее в сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.
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