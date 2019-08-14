Побывавшего в Киеве Венедиктова застукали с правой рукой Путина: в сеть попало фото

Российского журналиста Алексея Венедиктова заметили в компании пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Снимок опубликовал один из пользователей в Instagram. Главред "Эхо Москвы" подтвердил этот факт, разместив фото также в своем профиле.

"Мы попались, но бутылка и стаканчики незаметны", - пошутил Венедиктов. При этом подробностей встречи он раскрывать не стал.

Песков и Венедиктов instagram

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