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Побывавшего в Киеве Венедиктова застукали с правой рукой Путина: в сеть попало фото

2.9т Читать материал на украинском

Российского журналиста Алексея Венедиктова заметили в компании пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Снимок опубликовал один из пользователей в Instagram. Главред "Эхо Москвы" подтвердил этот факт, разместив фото также в своем профиле.

"Мы попались, но бутылка и стаканчики незаметны", - пошутил Венедиктов. При этом подробностей встречи он раскрывать не стал.

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Песков и Венедиктов

Песков и Венедиктов

instagram

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Персоны
Алексей Венедиктов Дмитрий Песков
Место
Россия
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Петрова Ольга
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