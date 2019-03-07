Побег из СССР: в трагедии перевала Дятлова вскрылись скандальные детали

В трагически известной группе Дятлова мог быть турист, который намеревался в походе реализовать побег из СССР.

Так, среди туристов находился Николай Тибо-Бриньоль, который был сыном "врага народа" и племянником белогвардейцев, пишет "Газета.ру".

Родственники погибшего полагают, что он мог иметь тайный план по бегству за границу, который планировал реализовать в одном из походов.

Тело Тибо-Бриньоля нашли под двухметровым слоем начавшего таять снега в русле ручья. Согласно результатам вскрытия, причиной его кончины явился "закрытый многооскольчатый вдавленный перелом в области свода и основания черепа с обильным кровоизлиянием под мозговые оболочки и в вещество головного мозга".

Проводивший вскрытие судмедэксперт отметил, что "черепно-мозговая травма мужчины не могла быть получена вследствие удара камнем по голове, так как отсутствует повреждение мягких тканей".

Известно, что Николай принадлежал к старинному французскому роду.

"Это был молодой француз, неважно знающий русский язык, со склонностью к механике и изобретательству. Он женился на Терезе Хольмерус, приехавшей в Россию из Гольштейна с родителями. Ему удалось сделать карьеру в России. Во Францию он не вернулся", – рассказывала родственница Тибо-Бриньоля Марина Казанцева.

Прапрадед туриста, академик Иосиф Тибо-Бриньоль служил городовым архитектором Орла, где сохранились здания, построенные по его проектам. Отец Николая, Владимир Тибо-Бриньоль, горный инженер и строитель "Магнитки", угодил в жернова сталинских репрессий уже в начале 1930-х. В 1937 году его арестовали повторно. Тогда же была арестована его сестра Анна с мужем. Она провела в лагерях 10 лет.

Владимир Тибо-Бриньоль был полностью реабилитирован постановлением от 11 апреля 1991 года. Не менее печальная судьба ждала его старшего сына, Владимира Владимировича – лейтенанта Красной армии и командира разведдивизиона 455-го отдельного минометного полка, который погиб 4 декабря 1943 года.

Считается, что Владимир Тибо-Бриньоль разделял взгляды другого репрессированного родственника, высказанные тем во время допроса: он не принимал революцию из-за ее жестокости и считал, что будущее России – в сотрудничестве с западными странами. Его родные братья Сергей и Дмитрий ненавидели советскую власть еще больше. Оба служили в Белой армии. Судьба первого не известна, второго расстреляли в 1941 году.

Николай Тибо-Бриньоль родился 5 июня 1935 года в Осинниках, поселке для ссыльных: его мать, учительница иностранного языка, также не избежала преследований и угодила по ту сторону "колючки" как жена "врага народа".

"Кроме своей необычной французской фамилии, которая доставляла ему немало хлопот, Коля поразил нас своей импозантной внешностью. Среднего роста, темненький, с приятным интеллигентным лицом и подвижными глазами. Он был весельчаком, постоянно шутил. Производил впечатление надежного, уверенного в себе человека. В свободной манере общался с преподавателями и деканом строительного факультета. Был талантлив и самобытен", – вспоминал в книге "УГТУ: человек, спорт, природа" студент УПИ второй половины 1950-х, приятель Дятлова и участник поисковой операции Евгений Зиновьев.

Как рассказывал брат Казанцевой Сергей, Тибо-Бриньоль не испытывал пиетета перед коммунистическим строем: очевидно, на его мировоззрение наложила отпечаток трагическая судьба семьи.

"Коля вполне мог делать критические замечания, иронизировать на тему политики Сталина, Хрущева. До прихода к власти Хрущева было очень строгое время. При Хрущеве такой строгости уже не было. В походах мог петь песни и частушки сатирического содержания", – пояснял Казанцев.

"Поход этот – хороший повод уехать к границе и удрать. В то время в турпоездках за рубеж всегда внедряли веселого открытого человека именно с этой целью: наблюдать, чтобы не сбежали", – предположил родственник Николая Тибо-Бриньоля.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из членов группы туристов, которые погибли на перевале Дятлова в 1959 году, Семен Золотарев перед походом встретил потерянного на войне брата, который служил в СС.

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