Тесты на COVID-19 зачастую ложно-отрицательные, а большинство инфицированных не чувствует опасности и серьёзных симптомов атипичной пневмонии..

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Об этом на своей странице в Facebook рассказала российская журналистка Елена Трофимова, которая переболела коронавирусной инфекцией. Она дала несколько советов на случай инфицирования (далее цитируем):

Вирус даёт пневмонию. Она атипична! Поэтому не прослушивается фонендоскопом.

Болезнь будет длиться две-три недели, плюс пара недель восстановления. Поэтому готовьтесь к борьбе длиною в месяц-полтора.

Симптомов заболевания может либо не быть совсем, либо они будут очень слабые. Но что будет наверняка – это температура (от 37 и выше).

Кашель бывает далеко не у всех, отсутсвие обоняния и вкуса – тоже. Но у всех в какой-то момент появится сдавленность дыхания.

Тесты почти все ложно-отрицательные, поэтому делать их за деньги нет никакого смысла.

Единственное, что действительно стоит сделать за свои средства, – это КТ лёгких. Обязательно просите отметить процент поражения! Сейчас многие клиники этого избегают, но это именно та отправная точка, относительно которой будет понятна динамика.

При прохождении КТ обязательно берите снимок! Это делается за отдельную плату, но медики работают только с ним.

Делать КТ сразу – тоже не стоит, заметные изменения происходят в течение первых пяти дней.

Сбивать невысокую температуру даже не вздумайте! Этим вы лишите организм сил бороться самому. Учитывая, что лекарств от Ковида нет, это единственная надежда на победу.

Измеряйте температуру три раза в день и записывайте ее в график. Этим вы облегчите задачу медикам, если вдруг придётся ехать в больницу.

Обязательно соберите сумку заранее. Плохо стать может очень резко. Всего за несколько часов вы можете потерять возможность ровно дышать.

При стремительном поражении Ковидом может сильно заболеть сердце. Это у многих, хотя описывают по-разному.

В больницу возьмите с собой: беруши (когда храпит весь этаж, уснуть очень трудно), полотенце (их там не дают), побольше влажных салфеток, кружку, ложку, тарелку, пижаму, тёплые носки и кофту, побольше футболок и обязательно воду! Но самое главное – многоразовую маску!!! В ней вам придется провести очень много времени.

Возьмите самый необходимый набор лекарств, в стационарах с ними перебои.

Вызывайте врача, но знайте, что ждать его придётся очень долго. Обязательно гуглите всё, что он прописал. В больницах обычно дают антибиотики, которые помогают избежать осложнений.

Очень важный момент: будьте чуткими к своему организму. Ковид хозяйничает, затаясь. Почти все ковидники не чувствуют опасности. В этом кроется ужас атипичной пневмонии. Мозг затуманен, телу просто хочется спать и не беспокоиться.

Ничего не бойтесь! Приятного мало, но вытерпеть можно. Чем быстрее вы обратитесь за медицинской помощью, тем быстрее прогоните хворь.

Большинство переболевших выписывают домой ещё с признаками пневмонии, но с этим ничего не поделаешь. Восстановление длится около месяца.

В больницах вас будут лечить ортопеды, офтальмологи и хирурги. Но сегодня это нормально. Капельницы может ставить кто угодно, в том числе и те, кто не умеет этого делать. Надо быть благодарным каждому человеку в "скафандре". Их осталось очень мало, поэтому те, кто еще в больницах – это настоящие люди, они действительно хотят вам помочь.

Кормить будут плохо, так что берите с собой ништяки. Во всех больницах принимают доставки, поэтому поначалу можно взять совсем чуть-чуть.

Побольше санитайзеров и вообще любого вида антисептиков! С мытьём рук в стационарах туго.

Если есть возможность, возьмите свой градусник! Но только ртутный! Цифровые дают погрешность в целый градус.

Если вдруг есть свой пульсоксиметр, его тоже берите.

Скажите родственникам, что обязательно вернётесь. Лишняя нервозность мешает восстановлению.

Будьте уверены, что в больнице вы приобретёте новых друзей. Это важно. Проходить испытание вместе – очень помогает.

Делайте всё, чтобы не попасть под ИВЛ. В большинстве случаев это путь в один конец.

Если скорая кочевряжится и намекает, что лучше вам остаться дома, смело кошмарьте ситуацию. Ваше здоровье важно только вам и вашей семье.

Не стесняйтесь молиться, плакать и жаловаться. Все мы люди. Весь спектр эмоций естественен для человека.

Температура у ковидных больных держится около месяца. Это нормально.