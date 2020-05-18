Победившая COVID-19 российская журналистка дала советы другим

Дарья Дурова Новости России 20:32, 18.05.2020 Обновлено: 20:46, 18.05.2020

Тесты на COVID-19 зачастую ложно-отрицательные, а большинство инфицированных не чувствует опасности и серьёзных симптомов атипичной пневмонии..

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Об этом на своей странице в Facebook рассказала российская журналистка Елена Трофимова, которая переболела коронавирусной инфекцией. Она дала несколько советов на случай инфицирования (далее цитируем):

Победившая COVID-19 журналистка дала советы
Коллаж

  • Вирус даёт пневмонию. Она атипична! Поэтому не прослушивается фонендоскопом.

  • Болезнь будет длиться две-три недели, плюс пара недель восстановления. Поэтому готовьтесь к борьбе длиною в месяц-полтора.

  • Симптомов заболевания может либо не быть совсем, либо они будут очень слабые. Но что будет наверняка – это температура (от 37 и выше).

  • Кашель бывает далеко не у всех, отсутсвие обоняния и вкуса – тоже. Но у всех в какой-то момент появится сдавленность дыхания.

  • Тесты почти все ложно-отрицательные, поэтому делать их за деньги нет никакого смысла.

  • Единственное, что действительно стоит сделать за свои средства, – это КТ лёгких. Обязательно просите отметить процент поражения! Сейчас многие клиники этого избегают, но это именно та отправная точка, относительно которой будет понятна динамика.

  • При прохождении КТ обязательно берите снимок! Это делается за отдельную плату, но медики работают только с ним.

  • Делать КТ сразу – тоже не стоит, заметные изменения происходят в течение первых пяти дней.

  • Сбивать невысокую температуру даже не вздумайте! Этим вы лишите организм сил бороться самому. Учитывая, что лекарств от Ковида нет, это единственная надежда на победу.

  • Измеряйте температуру три раза в день и записывайте ее в график. Этим вы облегчите задачу медикам, если вдруг придётся ехать в больницу.

  • Обязательно соберите сумку заранее. Плохо стать может очень резко. Всего за несколько часов вы можете потерять возможность ровно дышать.

  • При стремительном поражении Ковидом может сильно заболеть сердце. Это у многих, хотя описывают по-разному.

  • В больницу возьмите с собой: беруши (когда храпит весь этаж, уснуть очень трудно), полотенце (их там не дают), побольше влажных салфеток, кружку, ложку, тарелку, пижаму, тёплые носки и кофту, побольше футболок и обязательно воду! Но самое главное – многоразовую маску!!! В ней вам придется провести очень много времени.

  • Возьмите самый необходимый набор лекарств, в стационарах с ними перебои.

  • Вызывайте врача, но знайте, что ждать его придётся очень долго. Обязательно гуглите всё, что он прописал. В больницах обычно дают антибиотики, которые помогают избежать осложнений.

  • Очень важный момент: будьте чуткими к своему организму. Ковид хозяйничает, затаясь. Почти все ковидники не чувствуют опасности. В этом кроется ужас атипичной пневмонии. Мозг затуманен, телу просто хочется спать и не беспокоиться.

  • Ничего не бойтесь! Приятного мало, но вытерпеть можно. Чем быстрее вы обратитесь за медицинской помощью, тем быстрее прогоните хворь.

  • Большинство переболевших выписывают домой ещё с признаками пневмонии, но с этим ничего не поделаешь. Восстановление длится около месяца.

  • В больницах вас будут лечить ортопеды, офтальмологи и хирурги. Но сегодня это нормально. Капельницы может ставить кто угодно, в том числе и те, кто не умеет этого делать. Надо быть благодарным каждому человеку в "скафандре". Их осталось очень мало, поэтому те, кто еще в больницах – это настоящие люди, они действительно хотят вам помочь.

  • Кормить будут плохо, так что берите с собой ништяки. Во всех больницах принимают доставки, поэтому поначалу можно взять совсем чуть-чуть.

  • Побольше санитайзеров и вообще любого вида антисептиков! С мытьём рук в стационарах туго.

  • Если есть возможность, возьмите свой градусник! Но только ртутный! Цифровые дают погрешность в целый градус.

  • Если вдруг есть свой пульсоксиметр, его тоже берите.

  • Скажите родственникам, что обязательно вернётесь. Лишняя нервозность мешает восстановлению.

  • Будьте уверены, что в больнице вы приобретёте новых друзей. Это важно. Проходить испытание вместе – очень помогает.

  • Делайте всё, чтобы не попасть под ИВЛ. В большинстве случаев это путь в один конец.

  • Если скорая кочевряжится и намекает, что лучше вам остаться дома, смело кошмарьте ситуацию. Ваше здоровье важно только вам и вашей семье.

  • Не стесняйтесь молиться, плакать и жаловаться. Все мы люди. Весь спектр эмоций естественен для человека.

  • Температура у ковидных больных держится около месяца. Это нормально.

  • Ещё какое-то время после выздоровления мы являемся вирусоносителями. Так что следите за тем, чтобы никого не заразить!

Как писал OBOZREVATEL, 23-летняя киевлянка Раиса Стаднюк подхватила коронавирус, но три недели лечила ОРВИ. Она рассказала, как делала тест и что ей казали в больнице.

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