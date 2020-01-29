Страна-фейк Россия не может успокоиться и год за годом продолжает изгаляться изобретая очередную модерновую идею национально величия. Забывая, что для национальной идеи надо было нацию завести...

Очень сложно найти на России нацию, особенно если понять, что Россия - это название колонии для десятков наций объединяет которые одна простая цепь кандалы да оковы.

Правда понимание этого не останавливает кремлевских идеологов из года в год выдающих на гора очередного кволого инвалида которого они называют то национальной идеей, то национальной гордостью, то еще чем-то национальным, попросту забывая, что фактически такой нации как россиянин нет.

Но ладно проблемы национальной дисфории (они на России имеют столь же вечную природу, как и она сама), давайте лучше обратим внимание на очередную идеологическую отрыжку Минобороны РФ:

В этой идее прекрасно все!

Особенно "Победа в ВОВ"!

Что такое ВОВ?

Великая отечественная война, которую Россия почему-то празднует отдельно от ВСЕГО мира, который если и говорит о данном событии, то как о Второй мировой войне.

Новости Подавленное Московское восстание

Почему так?

Да потому что Вторую Мировую войну СССР (читай Россия) начала на стороне нацистов! ДА, да! Сталин выступил на стороне нацистской Германии, с которой "разделил" Польшу наперекор всему цивилизованному миру!

При этом, цивилизованный мир поступил крайне близоруко наказав лишь одного преступника и продолжив с ним войну, которую правильно и верно называть именно Второй мировой.

С самого начала Второй Мировой войны СССР поддерживали, кормили и оберегали своего боевого союзника, который, по мнению Сталина "расчищал плацдарм". И сам факт начала конфликта с Германией был для Сталина шоком больше чем для любого живущего на нашей планете.

Сталин перехитрил сам себя взрастив на груди Гитлера.

Гитлер, в отчаянной попытке спастись был вынужден атаковать Сталина, уже готового начать свой триумфальный путь на Запад.

И вот этот отрезок Второй Мировой войны и называют на России Великой Отечественной. Думая, что таким образом можно скрыть если не от мира, то от заключенных колонии правду о том, что в 1939 году война началась благодаря союзу и дружбе двух людоедских режимов, которые в последствии просто поссорились.

Что касается "Победы"

Ни о какой "Победе" СССР и в принципе не могло быть и речи если бы в войну, которую СССР вместе с Германией начали в 1939 году не были втянуты Великобритания и США. Именно эти две страны смогли объединить усилия и ПРОФИНАНСИРОВАТЬ, банкрота Сталина, который за первые дни войны с Германией лишился всего, что имел.

Гитлер реально должен был выйти к Уралу до зимы, если бы не США....

Именно за деньги, оружием и провиантом США была укомплектована армия Сталина, которая не без помощи заградотрядов смогла остановить обескровленную санкциями Германию.

Если бы не союзники - не было бы никакой Страны Советов уже в 1942.

Но!

Мир помог России и Сталин получил все и даже больше для того, чтобы по сути додушить Гитлера, который и так был измучен войной и торговой блокадой.

При этом заметьте. Сталин не смог ничего толком то и сделать и война бы тянулась еще с десяток лет, если бы не его старые враги и новые союзники, начавшие наступление с Запада.

"Интернациональная" - антинациональная идея России

Самый важный прикол любой идеологии состоит в том, что она всегда построена на мифах и никогда не правде. Собственно поэтому любая идеология есть ложь.

Что касается "национальной" идеи России, то она по сути антинациональная, так как напалмом уничтожает все настоящее, этническое, натуральное, первинное, заменяя то, что досталось нам от предков неким искусственным суррогатом называемым "национальной идей".

Так чтобы было понятно, Москва обезличивала нации, заставляя их отказаться и забыть свои истоки, заменив их давно протухшей имперской идеей "Москвы - Третьего Рима".

А вот теперь сложите эти три компонента: имперский интернационализм который на самом деле антинационализм, умноженный на ложь про роль России во Второй Мировой войне и реальные причины "победы" и ответьте на вопрос, кому надо такая вот основа? Кому надо гордиться тем, что есть обман, ложь и имперский бред?

Не знаете?

Жителям колоний, которых все еще надо кормить, да нечем.... Которым надо во что-то верить, да не во что... Которым надо придумать причину не сбежать из концлагеря под гордым именем "Россия"...

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.