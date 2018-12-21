Днями один из представителей Пентагона обвинил российское руководство в нежелании возвращаться к реальности. К большому сожалению, американцы, как, в частности, и многие европейцы не способны понять: Россия живёт в параллельной, другой реальности. Существование этой страны возможно лишь при закрытости, изоляции, милитаризации. Москва стремится к силовому внутреннему в первую очередь порядку. И при возможности она применяет ту самую силу – на уровне армии, спецслужб, продажных режимов, оружейных или наркобаронов – для расшатывания систем других государств.

Ведь это же очевидно: чем прозрачнее политическая система, тем больше в ней прорех. Отсюда и вмешательство в американские выборы, праворадикальные течения и террористические атаки в Европе, радикализация демонстраций во Франции и в ряде других государств.

Протесты в Франции

Реальность Кремля – это отравление Скрипалей, это пойманные американцами хакеры-разведчики, это дела Бутиной и Козловской, подставные опальные олигархи, финансовые махинации российских силовиков через скандинавские и балтийские банки, это наглый шпионаж в различных иностранных государствах и т.д.

Недавно один высокопоставленный американский чиновник у меня поинтересовался: почему русские проводят столь часто бессмысленные операции за пределами своей страны? Сейчас могу ответить: потому что только при постоянном силовом вмешательстве можно восстановить старую систему.

И ведь Путину, его окружению особо всё равно, что происходит с российскими шпионами, которые провалились в ходе операций и вынуждены пребывать или в санкционных списках, или в тюрьмах США.

Вы слышали ответ президента России относительно Бутиной? "Мы следим за этим делом и за её показаниями, но она не представляет государство", - так звучал его, на самом-то деле, приговор этой девушке – российской шпионке. Вспоминаете ли вы о Баширове и Петрове? Только лишь в тех случаях, когда говорите о курьёзности момента. Но где эти ребята? Почему их больше не показывают, об их судьбе молчат? А что произошло с теми двумя российскими диверсантами, что были обменяны на украинских граждан? Этот список можно продолжить.

России в целом глубоко наплевать на этих людей, и причина тому проста: её руководству не важны потерянные люди и их жизни, ему важна цель. А цель здесь не провести успешную операцию, а восстановить систему, имперскую по своей сути. Отсюда и возник белорусский блицкриг. Поэтому и произошла война в Украине, азовский кризис.

Чтобы возобновить те исторически опасные процессы необходимо обезоружить оппонентов, сдерживающих, назовём это падением. Так появляется идея об ослабленном Западе. И стараться особо не нужно. Необходимо просто взять и использовать ценности и демократические принципы Запада ему же во вред, усилить радикальные течения; ведь в Европе уже давно есть запрос на правые идеи.

Я не думаю, что в Кремле сидят дураки, не понимающие, что Европу при нынешней экономической модели тяжело уничтожить: недавнее решение итальянских правых подчиниться распоряжениям Еврокомиссии – яркий тому пример. Но её можно ослабить, отвлечь, расколоть – в общем, создать на континенте проблемы, что заставят её слабых, к большому сожалению, да, слабых лидеров опасаться России, мельтешить перед нею, стараться не замечать её агрессии.

Ведь русским не нужен более Париж, Берлин. Им нужна восстановленная империя. А Европа пусть будет: герцогов Сюлли русским всё равно придётся брать из-за границы, причём границы европейской.

Москве нужна Европа ослабленная, расколотая, националистическая, правая, уменьшенная. Со своей армией, с антиамериканскими настроениями, с российским газом, с российскими шпионами. А что, предельно удобная для Кремля модель.

Ещё пять лет назад все говорили: мир никогда не будет биполярным. Сейчас он многополярный. Однако я бы сказал, что эта многополярность искусственна по своей природе. Ведь мы сами создали из страны со средними региональными возможностями монстра. Создали в своём воображении. Воображение привело к трусоватости и к страху.

Ведь все сказали – украинцы, американцы, немцы, - что французский протест оседлали русские. Промолчали пока только Макрон и его спецслужбы. А Москва сразу же расценила это как слабость и пошла в новую, информационную атаку, используя граждан всё той же Франции – таких, как Мари Ле Пен.

Сейчас многие говорят о необходимости новой русской революции. Слушайте, глупость. Слабая экономика страну эту не приведёт к состоянию протеста и неповиновения образца 1917-го года.

Чтобы власть была слизана с престола, интеллигенция умолкла, а многомиллионная армия рассыпалась за несколько недель, необходимы две группы людей: храбрые сердцем интеллектуалы и те, что готовы замараться кровью. Ни одних, ни других в современной России нет. Есть только молодёжь с милыми инфантильными мордашками, не способная на подвиг. Вскоре её оставят без Интернета, и она вообще заткнётся.

Кстати, им же уже указали во время пресс-конференции: для молодых людей существует один порядок – военный.

Многие на Западе ныне пытаются понять Россию. Оставьте эти попытки: там идеология сама по себе гибридная. Русские хотят жить по законам большевиков, но принимают на веру принципы белогвардейцев.

Расширение возможностей происходит, и оно будет происходить. Мы уже видим не только Европу, но и проникновение на Восток – опосредованное влияние на Корейский полуостров. Есть вопрос Ближнего Востока и отсутствия единой позиции по нему у лидеров западного мира. Последнее приводит к возникновению дополнительных лакун, к расширению манёвренности Москвы.

Банальный пример: решение вывести американские войска из Сирии и передать Турции инструменты контроля над частью регионов страны. Есть ли в этой инициативе логика? – есть: восстановить отношения с Анкарой и противопоставить России мощного регионального противника; не дать туркам в военном и экономическом плане сблизиться с русскими; сделать из турецких властей медиатора во многих вопросах этого региона.

Но в чём возникает проблема? В несогласии ряда нефтегазовых государств, в поспешном решении, которое приведёт к расширению российских возможностей – даже посредством тех же курдов, – к дополнительному конфликту с Ираном, к свёртыванию многих программ. Последнее всегда приводит к единому эффекту: к большей вовлеченности оппонента. Обама свернул операции в Афганистане, русские отправили туда часть боевиков группировки ИГИЛ и начали переговоры с Талибаном.

Новости Россия находится между всеми огнями

Почему происходят подобные вещи? Не потому что Россия стала мощным во всех смыслах государством. Нет. Всё дело в том, что у Запада нет единой центральной позиции по российскому вопросу. Они всё ещё думают, что Путин играет в шахматы, в долгую. А он попросту предлагает партию в "Чапаева".

Все эти мечты о скорой революции в России, о московских протестах, что, к слову, часто готовятся в кабинетах Кремля, о санкциях, которые приведут к экономическому краху этой страны, – есть большая глупость. Всё это – иллюзии, с которыми пора попрощаться.

Победа над русскими возможна, однако она возможна лишь при одном условии: при централизованном принятии решений со стороны западных государств. Пока условный Запад расколот, все красные черты будут переступаться Россией. И она будет усиливаться.

Нам также необходимо кое-что уяснить: мы можем быть недовольны отдельными лидерами в Европе, нам может не нравиться общее состояние дел и определённая беззубость европейских политиков. Но мы должны принять: других у нас пока нет.

Вот поэтому исходить надо из того, что есть. Нет возможностей ответить сразу и резко. Хорошо. Давайте пойдём другим путём: путём трансформации. При движении вперёд мы выиграем, так как Россия всегда отличалась одним интересным качеством: она догоняла развитые страны, а затем, догнав, останавливалась. Необходимо, чтобы она поняла: догнать уже невозможно, особенно в нынешних реалиях.

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