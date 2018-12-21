МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Александр Демченко
Александр Демченко
ЖурналистВсе статьи автора

Победа над русскими возможна, однако лишь при одном условии

795

Днями один из представителей Пентагона обвинил российское руководство в нежелании возвращаться к реальности. К большому сожалению, американцы, как, в частности, и многие европейцы не способны понять: Россия живёт в параллельной, другой реальности. Существование этой страны возможно лишь при закрытости, изоляции, милитаризации. Москва стремится к силовому внутреннему в первую очередь порядку. И при возможности она применяет ту самую силу – на уровне армии, спецслужб, продажных режимов, оружейных или наркобаронов – для расшатывания систем других государств.

Ведь это же очевидно: чем прозрачнее политическая система, тем больше в ней прорех. Отсюда и вмешательство в американские выборы, праворадикальные течения и террористические атаки в Европе, радикализация демонстраций во Франции и в ряде других государств.

Победа над русскими возможна, однако лишь при одном условии

Протесты в Франции

Реальность Кремля – это отравление Скрипалей, это пойманные американцами хакеры-разведчики, это дела Бутиной и Козловской, подставные опальные олигархи, финансовые махинации российских силовиков через скандинавские и балтийские банки, это наглый шпионаж в различных иностранных государствах и т.д.

Недавно один высокопоставленный американский чиновник у меня поинтересовался: почему русские проводят столь часто бессмысленные операции за пределами своей страны? Сейчас могу ответить: потому что только при постоянном силовом вмешательстве можно восстановить старую систему.

И ведь Путину, его окружению особо всё равно, что происходит с российскими шпионами, которые провалились в ходе операций и вынуждены пребывать или в санкционных списках, или в тюрьмах США.

Новости
США еще больше настроены ввести "адские санкции"

Вы слышали ответ президента России относительно Бутиной? "Мы следим за этим делом и за её показаниями, но она не представляет государство", - так звучал его, на самом-то деле, приговор этой девушке – российской шпионке. Вспоминаете ли вы о Баширове и Петрове? Только лишь в тех случаях, когда говорите о курьёзности момента. Но где эти ребята? Почему их больше не показывают, об их судьбе молчат? А что произошло с теми двумя российскими диверсантами, что были обменяны на украинских граждан? Этот список можно продолжить.

России в целом глубоко наплевать на этих людей, и причина тому проста: её руководству не важны потерянные люди и их жизни, ему важна цель. А цель здесь не провести успешную операцию, а восстановить систему, имперскую по своей сути. Отсюда и возник белорусский блицкриг. Поэтому и произошла война в Украине, азовский кризис.

Чтобы возобновить те исторически опасные процессы необходимо обезоружить оппонентов, сдерживающих, назовём это падением. Так появляется идея об ослабленном Западе. И стараться особо не нужно. Необходимо просто взять и использовать ценности и демократические принципы Запада ему же во вред, усилить радикальные течения; ведь в Европе уже давно есть запрос на правые идеи.

Я не думаю, что в Кремле сидят дураки, не понимающие, что Европу при нынешней экономической модели тяжело уничтожить: недавнее решение итальянских правых подчиниться распоряжениям Еврокомиссии – яркий тому пример. Но её можно ослабить, отвлечь, расколоть – в общем, создать на континенте проблемы, что заставят её слабых, к большому сожалению, да, слабых лидеров опасаться России, мельтешить перед нею, стараться не замечать её агрессии.

Победа над русскими возможна, однако лишь при одном условии

Ведь русским не нужен более Париж, Берлин. Им нужна восстановленная империя. А Европа пусть будет: герцогов Сюлли русским всё равно придётся брать из-за границы, причём границы европейской.

Москве нужна Европа ослабленная, расколотая, националистическая, правая, уменьшенная. Со своей армией, с антиамериканскими настроениями, с российским газом, с российскими шпионами. А что, предельно удобная для Кремля модель.

Ещё пять лет назад все говорили: мир никогда не будет биполярным. Сейчас он многополярный. Однако я бы сказал, что эта многополярность искусственна по своей природе. Ведь мы сами создали из страны со средними региональными возможностями монстра. Создали в своём воображении. Воображение привело к трусоватости и к страху.

Ведь все сказали – украинцы, американцы, немцы, - что французский протест оседлали русские. Промолчали пока только Макрон и его спецслужбы. А Москва сразу же расценила это как слабость и пошла в новую, информационную атаку, используя граждан всё той же Франции – таких, как Мари Ле Пен.

Сейчас многие говорят о необходимости новой русской революции. Слушайте, глупость. Слабая экономика страну эту не приведёт к состоянию протеста и неповиновения образца 1917-го года.

Чтобы власть была слизана с престола, интеллигенция умолкла, а многомиллионная армия рассыпалась за несколько недель, необходимы две группы людей: храбрые сердцем интеллектуалы и те, что готовы замараться кровью. Ни одних, ни других в современной России нет. Есть только молодёжь с милыми инфантильными мордашками, не способная на подвиг. Вскоре её оставят без Интернета, и она вообще заткнётся.

Новости
Лукашенко хотел сесть в кремлевское кресло после Ельцина — аналитик из Беларуси

Кстати, им же уже указали во время пресс-конференции: для молодых людей существует один порядок – военный.

Многие на Западе ныне пытаются понять Россию. Оставьте эти попытки: там идеология сама по себе гибридная. Русские хотят жить по законам большевиков, но принимают на веру принципы белогвардейцев.

Расширение возможностей происходит, и оно будет происходить. Мы уже видим не только Европу, но и проникновение на Восток – опосредованное влияние на Корейский полуостров. Есть вопрос Ближнего Востока и отсутствия единой позиции по нему у лидеров западного мира. Последнее приводит к возникновению дополнительных лакун, к расширению манёвренности Москвы.

Банальный пример: решение вывести американские войска из Сирии и передать Турции инструменты контроля над частью регионов страны. Есть ли в этой инициативе логика? – есть: восстановить отношения с Анкарой и противопоставить России мощного регионального противника; не дать туркам в военном и экономическом плане сблизиться с русскими; сделать из турецких властей медиатора во многих вопросах этого региона.

Но в чём возникает проблема? В несогласии ряда нефтегазовых государств, в поспешном решении, которое приведёт к расширению российских возможностей – даже посредством тех же курдов, – к дополнительному конфликту с Ираном, к свёртыванию многих программ. Последнее всегда приводит к единому эффекту: к большей вовлеченности оппонента. Обама свернул операции в Афганистане, русские отправили туда часть боевиков группировки ИГИЛ и начали переговоры с Талибаном.

Новости
Россия находится между всеми огнями

Почему происходят подобные вещи? Не потому что Россия стала мощным во всех смыслах государством. Нет. Всё дело в том, что у Запада нет единой центральной позиции по российскому вопросу. Они всё ещё думают, что Путин играет в шахматы, в долгую. А он попросту предлагает партию в "Чапаева".

Все эти мечты о скорой революции в России, о московских протестах, что, к слову, часто готовятся в кабинетах Кремля, о санкциях, которые приведут к экономическому краху этой страны, – есть большая глупость. Всё это – иллюзии, с которыми пора попрощаться.

Победа над русскими возможна, однако она возможна лишь при одном условии: при централизованном принятии решений со стороны западных государств. Пока условный Запад расколот, все красные черты будут переступаться Россией. И она будет усиливаться.

Нам также необходимо кое-что уяснить: мы можем быть недовольны отдельными лидерами в Европе, нам может не нравиться общее состояние дел и определённая беззубость европейских политиков. Но мы должны принять: других у нас пока нет.

Вот поэтому исходить надо из того, что есть. Нет возможностей ответить сразу и резко. Хорошо. Давайте пойдём другим путём: путём трансформации. При движении вперёд мы выиграем, так как Россия всегда отличалась одним интересным качеством: она догоняла развитые страны, а затем, догнав, останавливалась. Необходимо, чтобы она поняла: догнать уже невозможно, особенно в нынешних реалиях.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр ДемченкоАлександр Демченко
Темы
Санкции против РоссииРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги