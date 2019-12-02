"Победа на всех фронтах": Жданов высмеял попытки РФ восстановить систему ПРО

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что, создавая противоракетную защиту на южных и западных рубежах, Россия ориентируется, прежде всего, на потенциального противника в виде блока НАТО.

"Южные и западные рубежи – это, в первую очередь, защита от ракет НАТО", – сказал он OBOZREVATEL.

"На сегодняшний день то же Черное море в большей степени контролируется НАТО, в Польше размещаются контингенты НАТО и разворачиваются военные базы. Украина не представляет для них угрозы ни с точки зрения авиации, ни с точки зрения ракет", – заметил эксперт.

РЛС "Контейнер"

Комментируя сообщение об установке радиолокационной станции типа "Контейнер" в Мордовии (РФ), он сказал: "Пропагандистская машина работает на "пятерку". Россия, как и все страны мира, занимается системой противоракетной обороны. Но ввод очередной радиолокационной станции они преподносят чуть ли не как военную победу на всех фронтах".

"Одна станция ничего не решает. Она должна работать в единой системе обнаружения и оповещения. Это еще одно звено в цепочке создания противоракетной обороны РФ", – заявил Жданов.

Напомним, по информации министерства обороны РФ, в Кремле планируют создать радиолокационное поле на южных и западных рубежах государства, способное отслеживать пуски крылатых ракет. Радиус действия станции типа "Контейнер" составляет порядка 2 тысяч километров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что крылатые ракеты SPEAR-EW европейских компаний Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo смогут уничтожить средства противоракетной и противовоздушной обороны, в частности российские "Панцирь-С1" и С-400. Предполагается, что ракеты облегчат проникновение истребителей четвертого и пятого поколений в воздушное пространство противника, контролируемое средствами ПРО и ПВО.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.