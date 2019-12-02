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2 декабря • обновлено в 22:06
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"Победа на всех фронтах": Жданов высмеял попытки РФ восстановить систему ПРО

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Военный эксперт Олег Жданов заявил, что, создавая противоракетную защиту на южных и западных рубежах, Россия ориентируется, прежде всего, на потенциального противника в виде блока НАТО.

"Южные и западные рубежи – это, в первую очередь, защита от ракет НАТО", – сказал он OBOZREVATEL.

"На сегодняшний день то же Черное море в большей степени контролируется НАТО, в Польше размещаются контингенты НАТО и разворачиваются военные базы. Украина не представляет для них угрозы ни с точки зрения авиации, ни с точки зрения ракет", – заметил эксперт.

РЛС "Контейнер"

РЛС "Контейнер"

Комментируя сообщение об установке радиолокационной станции типа "Контейнер" в Мордовии (РФ), он сказал: "Пропагандистская машина работает на "пятерку". Россия, как и все страны мира, занимается системой противоракетной обороны. Но ввод очередной радиолокационной станции они преподносят чуть ли не как военную победу на всех фронтах".

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"Одна станция ничего не решает. Она должна работать в единой системе обнаружения и оповещения. Это еще одно звено в цепочке создания противоракетной обороны РФ", – заявил Жданов.

Напомним, по информации министерства обороны РФ, в Кремле планируют создать радиолокационное поле на южных и западных рубежах государства, способное отслеживать пуски крылатых ракет. Радиус действия станции типа "Контейнер" составляет порядка 2 тысяч километров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что крылатые ракеты SPEAR-EW европейских компаний Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo смогут уничтожить средства противоракетной и противовоздушной обороны, в частности российские "Панцирь-С1" и С-400. Предполагается, что ракеты облегчат проникновение истребителей четвертого и пятого поколений в воздушное пространство противника, контролируемое средствами ПРО и ПВО.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Холодная война между Западом и Россией
Персона
Олег Жданов
Место
Россия
Теги
ракеты Новости России
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Исаев Максим
Исаев Максим
Это тот самый эксперД, который рассказывал нам, что если Россия нападет на Украину, то хватит ее только на сутки, а потом украинская армия погонит аХрессора обратно... Это всщ, что вы должны знать об этом эксперДе...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Исаев Максим, Вна украине по моему этих експердов из одной пробирки выращивают)
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Ну самим подобное недоступно, так можно посмеяться над теми, кто может себе это позволить.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Такое ощущение, что основной задачей х*хлов является мощное высмеивание, которое оказывается мощной зрадой. Х*хлы, вы работать не пробовали?
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