По следах "керченского стрелка": в России школьников заподозрили в подготовке теракта

В Костроме (Россия) трое подростков намеревались устроить теракт в школе, якобы расстреляв своих "обидчиков".

Осуществиться этому помешали сотрудники ФСБ. Об инциденте сообщает сайт управления МВД в регионе.

По словам оперативников, установлено, что затейником теракта оказался 15-летний ученик данного общеобразовательного заведения. На своей странице в социальной сети он размещал запрещенные материалы.

В России предотвратили теракт в школе

"При содействии органов региональной власти получена информация о подростке, увлекающемся экстремистскими идеями. Школьник постил у себя на страничке запрещенные материалы и явно проявлял интерес к движению "колумбайна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для осуществления своей цели парень собрал группу единомышленников среди одноклассников.

Причем они всерьез обсуждали расстрел в школе и планировали купить дробовики для "кровавой мести" тем, кто их обидел.

Ко всему прочему, в гараже школьники даже устроили тренировочную базу, где стреляли из пневматического пистолета, оттачивая свои боевые навыки.

По данным ведомства, пока с подростками провели профилактические беседы, а их семьи взяты на особый контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в России задержали двоих человек, которые якобы собирались совершить теракт в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.

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