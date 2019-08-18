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По России ударил тайфун "Кроса": целый город ушел под воду. Фото и видео стихии

2.7т Читать материал на украинском

На Приморский край России обрушился мощный тайфун "Кроса", погрузивший регион под воду.

Как сообщает Telegram-канал "Лайф", основной удар пришелся по городу Уссурийск, где дороги превратились в реки, а люди вынуждены передвигаться на лодках (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, из-за тайфуна в регионе выпало 70% месячной нормы осадков. В связи с этим уровень воды в реках поднялся до восьми метров, были затоплены дома и почти полторы тысячи придомовых территорий.

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Более того, паводок размыл проезд на 15 участках дорог в Приморье. Администрация Приморского края сообщает, что движение будет восстановлено только после спада воды.

По России ударил тайфун "Кроса": целый город ушел под воду. Фото и видео стихии

Тайфун отрезал семь сел на севере и на юге края. Власти объявили режим ЧС в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном, Октябрьском районах, в Уссурийском и Лесозаводском городских округах.

Приморье

Приморье

КП

В Октябрьском районе спасатели эвакуировали людей в пункты временного размещения. Из-за размытия объезда моста там сейчас нет проезда грузового транспорта.

Затопленные села

Затопленные села

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Паводок

Паводок

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском курорте Сочи случился настоящий Армагеддон – город ушел под воду после того, как начался мощный ливень.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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