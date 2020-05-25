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25 мая • обновлено в 19:09
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По России пронесся смертельный ураган: фото и видео разрушительных последствий

2.3т
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На Свердловскую область России обрушился мощный ураган, в результате которого погибли три человека и четверо пострадали.

Сильный ветер повалил деревья в ряде городов и сорвал крыши со зданий, тысячи жителей области остались без электричества (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

По России пронесся смертельный ураган

По России пронесся смертельный ураган

Жертвами стихии стали минимум три человека, сообщают РИА Новости. По данным главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, в Арамиле оторвавшаяся кровля упала на мужчину, в результате чего тот погиб.

По России пронесся смертельный ураган

По России пронесся смертельный ураган

По России пронесся смертельный ураган

По России пронесся смертельный ураган

Еще одна жертва – в Екатеринбурге. На рабочего обрушился козловой кран на строительной площадке.

Также известно о четверых пострадавших, двое из них госпитализированы, пишут местные СМИ.

По России пронесся смертельный ураган

По России пронесся смертельный ураган

В Свердловской области без электричества остались более 100 тысяч человек.

По России пронесся смертельный ураган

По России пронесся смертельный ураган

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля на республики РФ Башкирию и Удмуртию обрушился мощный ураган, в результате которого погиб человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия Екатеринбург
Тег
ураган
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