По России пронесся смертельный ураган: фото и видео разрушительных последствий

На Свердловскую область России обрушился мощный ураган, в результате которого погибли три человека и четверо пострадали.

Сильный ветер повалил деревья в ряде городов и сорвал крыши со зданий, тысячи жителей области остались без электричества (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

По России пронесся смертельный ураган

Жертвами стихии стали минимум три человека, сообщают РИА Новости. По данным главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, в Арамиле оторвавшаяся кровля упала на мужчину, в результате чего тот погиб.

По России пронесся смертельный ураган

По России пронесся смертельный ураган

Еще одна жертва – в Екатеринбурге. На рабочего обрушился козловой кран на строительной площадке.

Также известно о четверых пострадавших, двое из них госпитализированы, пишут местные СМИ.

По России пронесся смертельный ураган

В Свердловской области без электричества остались более 100 тысяч человек.

По России пронесся смертельный ураган

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля на республики РФ Башкирию и Удмуртию обрушился мощный ураган, в результате которого погиб человек.

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