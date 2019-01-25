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По России прокатилась массовая волна минирований: людей срочно эвакуируют

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В правоохранительные органы России 25 января стали массово поступать сообщения о минировании административных зданий и социальных объектов.

Об этом сообщает "Интерфакс". Так, только в Якутске стало известно о минировании 30 объектов. Большинство сообщений было о ЧП в ряде городов Сибири и Дальнего Востока.

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В Иркутске письма с угрозами поступили на адреса электронной почты шести больниц. Также сообщают о минировании 11 школ. На объектах провели массовую эвакуацию.

"Ученики и педагоги эвакуированы из зданий. Родителей оповестили, детей отпустили по домам. Сейчас во всех 11 учебных заведениях работают оперативные службы. Учебный процесс будет продолжен после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы", — сообщил сотрудник пресс-службы горадминистрации.

В Благовещенске из ряда школ, больниц и торговых центров эвакуировали людей из-за угроз взрыва. В столице Бурятии — Улан-Удэ — эвакуировали находившихся в здании Народного хурала. Также здесь перекрыли центр города.

Спецслужбы ищут взрывчатку.

По России прокатилась массовая волна минирований: людей срочно эвакуируют

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия "минировала" в Украине кинотеатры и бизнес-центры.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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DROM DROMADER
DROM DROMADER
Вероятно, в РФ готовятся репрессии против неугодных режиму - нужен повод для какого нибудь "дела минёров", или что-то в этом роде.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Процентов 90 что звонили хохлы.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Проходил мимо, нам в Педерашку звонить некомильфо, вы уж сами там как-нибудь минируйте и обязательно взрывайте - нам не жалко кацапского скота.
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Иванов Петр
Иванов Петр
Проходил мимо,более того найти их можно на обозе
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