По Путину нанесли удар – Яшин

Рейтинг доверия граждан России к своему президенту – Владимиру Путину – пробил историческое дно. На отметке 31,7% его зафиксировали социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Всего за один год российский лидер потерял более 15% (тогда ему доверяло 47,4% опрошенных).

Это личная проблема Путина? Что вообще происходит? Значит ли это, что его власти грозит серьезная опасность? На эти вопросы в блиц-интервью OBOZREVATEL ответил российский политик Илья Яшин.

- Считаете ли вы, что это можно назвать личной проблемой первого лица страны?

- Это не личная проблема, а системная проблема.

- В чем ее причина?

- Она связана с тем, что, очевидно, проходит эффект после крымской истории. После того, что случилось, была заметная волна сплочения вокруг Путина, она во многом замешана на активизации пропаганды, на военной истерии.

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Конечно, такие вещи не проходят даром. Бесконечно пожинать плоды этой авантюры, конечно, невозможно. И сейчас люди постепенно начинают вспоминать о внутренних проблемах, о социальном положении, об экономике. И, разумеется, возникают вопросы к власти.

Владимир Путин в спортивном комплексе "Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой" Официальный сайт президента РФ

А к Путину недоверие выросло в связи с грубым нарушением его обещания, которое он многократно озвучивал в связи с повышением пенсионного возраста. Много лет на протяжении всей своей президентской карьеры Путин говорил о том, что он не допустит повышения пенсионного возраста. Теперь он своими руками это сделал.

Это сильный удар по его репутации, по его авторитету и по уровню доверия населения. Поэтому люди разочарованы.

- Насколько ситуация разочарования народа в лидере опасна для самого лидера, для его власти?

- Сложно давать такие оценки. Несмотря на падение доверия, у Путина имеются серьезные рычаги для удержания ситуации. За эти годы сформирован огромный силовой ресурс, есть определенный экономический запас прочности. Поэтому ожидать, что завтра Путин сбежит из Кремля в женском платье, наверное, не стоит.

Но проблема носит системный характер. Россия – страна, где такие вещи рано или поздно дают о себе знать. Сегодня мы фиксируем недоверие, а через какое-то время увидим плоды этого недоверия в той или иной форме – либо на выборах, либо на улице, либо как-то еще.

Илья Яшин Facebook Илья Яшин

- Вы верите в смену власти в Российской Федерации в 2024 году, когда президентская каденция Путина подойдет к концу?

- Мне кажется, сейчас рано об этом говорить. Я на это рассчитываю. Но давать какие-то прогнозы за несколько лет – очень рано.

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