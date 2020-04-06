Плюс 954 за сутки! В России резко увеличилось количество заболевших коронавирусом

В России за сутки лабораторно подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах. По состоянию на 6 апреля, в целом в стране болезнь диагностировали у 6343 человек.

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Информацию озвучил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает ngs55.ru.

Отмечается, что 406 человек выздоровели (плюс 51 за сутки), а 47 инфицированных погибли, причем двое за последние сутки – жители Коми и Подмосковья.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 954 в 49 регионах", – говорится в сообщении штаба.

Так, 591 новый случай обнаружен в Москве, 82 – в Подмосковье, 35 – в Петербурге, 31 – в Республике Коми.

При этом в стране осталось только четыре региона, которые не затронуты пандемией: на данный момент официально коронавирус не зафиксирован в Тыве, Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Республике Алтай.

Как сообщал OBOZREVATEL, главврач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, который был инфицирован коронавирусом и при этом контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о нестандартных проявлениях COVID-19 в России.

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