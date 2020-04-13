Плюс 2500 за сутки! Россия ворвалась в топ-15 стран антирейтинга по коронавирусу

В России всего за сутки количество случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2558, в результате чего страна побила очередной антирейтинг по инфицированию COVID-19.

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По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, общее количество заболевших в стране составляет 18 тыс. 328 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что новые эпизоды выявлены в 62 регионах РФ. Больше всего в столице – 1355. А также в Московской области – 495, Петербурге – 121, Тверской области – 44 и в Краснодарском крае – 41 новый пациент.

В России резко возросло количество больных коронавирусом

При этом количество летальных исходов в результате осложнений от COVID-19 в России выросло до 148. За последние сутки там скончались еще 18 человек.

Тогда как выздороветь за последние 24 часа удалось 179 пациентам, в общем коронавирус там побороли 1470 людей.

Карикатура "Путинский шашлык" twitter.com/PetrenkoAndryi

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае бьют тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.