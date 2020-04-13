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13 апреля • обновлено в 12:37
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Плюс 2500 за сутки! Россия ворвалась в топ-15 стран антирейтинга по коронавирусу

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В России всего за сутки количество случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2558, в результате чего страна побила очередной антирейтинг по инфицированию COVID-19.

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По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, общее количество заболевших в стране составляет 18 тыс. 328 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что новые эпизоды выявлены в 62 регионах РФ. Больше всего в столице – 1355. А также в Московской области – 495, Петербурге – 121, Тверской области – 44 и в Краснодарском крае – 41 новый пациент.

В России резко возросло количество больных коронавирусом

В России резко возросло количество больных коронавирусом

При этом количество летальных исходов в результате осложнений от COVID-19 в России выросло до 148. За последние сутки там скончались еще 18 человек.

Тогда как выздороветь за последние 24 часа удалось 179 пациентам, в общем коронавирус там побороли 1470 людей.

Карикатура "Путинский шашлык"

Карикатура "Путинский шашлык"

twitter.com/PetrenkoAndryi

Плюс 2500 за сутки! Россия ворвалась в топ-15 стран антирейтинга по COVID-19

Скриншот

Плюс 2500 за сутки! Россия ворвалась в топ-15 стран антирейтинга по COVID-19

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае бьют тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
Новости России
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Iz Dnepra Dniprovec
Iz Dnepra Dniprovec
РаССеянам надо ещё немного потерпеть. Ведь ещё надо на референдум сходить и победобесие пережить. А там и и сам чёрт уже не страшен
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Khui Andjei
Khui Andjei
Вашего американского пана Россия не обгонит . И если бы тесты на Украине сделали хотя бы 300 тысяч , то обнаружилось очень много неустанных случаем .А так нерабы гибнут молча , по хатам .
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Сокол Николай
Сокол Николай
Khui Andjei, а ещё в Америке негров линчуют...
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Юг Руси
Юг Руси
".... в рядах украинских силовиков в Донбассе ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. В частности, в десятой бригаде полностью отсутствуют средства дезинфекции, элементарные медикаменты, защитные маски. Военнослужащие с высокой температурой тела несут дежурство на передовых позициях. Медицинская помощь им не оказывается. Ранее сообщалось, что в рядах украинских вооруженных сил в Донбассе выявлены более 600 случаев инфицирования, трое военнослужащих погибли."
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