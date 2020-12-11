Племяннице известного кинокритика в России запретили читать доклад о Голодоморе

Племяннице российского кинокритика Антона Долина не разрешили выступить с докладом о Голодоморе в Украине. Учительница назвала эту тему "происками Запада".

Об инциденте на своей странице в Facebook написал отец девочки, режиссер Олег Долин. Он отметил, что его старшая дочь долго и усердно готовилась.

"Нарыла в интернете кучу документов про закрытие целых областей, где люди были обречены на голодную смерть, про экспорт из этих областей зерна... и про признание Голодомора европейскими странами. Одним словом, ребенок увлекся темой, очень серьезно подготовился и, по-настоящему, в нее погрузился", – написал он.

Доклад должен был состояться 9 декабря в режиме видеоконференции, однако учительница не дала ей выступить.

"Днем мне звонит в слезах дочка и говорит, что учительница остановила ее, не дав сказать и нескольких предложений. Стала объяснять, что все это происки запада. Что это враги России все выдумывают специально. И что, все это ложь...", – добавил Долин.

Стоит отметить, что как раз 9 декабря мир отмечал Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествование их достоинства и предотвращение этого преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Украине прошел День памяти жертв голодоморов и репрессий.