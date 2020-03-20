Племянник Путина надумал пойти в Госдуму: чем грозит лидеру РФ

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, предприниматель Роман Путин намерен создать партию на базе движения "Люди дела" и пойти в политику.

Мужчина заявил о желании баллотироваться в Государственную думу РФ, пишет "Коммерсантъ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам племянника Путина, основной целью его партии является прохождение в парламент. В совет движения он взял ректора Московского института современного академического образования Ларису Астанину, президента Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазоса Цилфидиса, предпринимателей и юристов.

Племянник Путина надумал пойти в Госдуму lenta.ru

По рассказам предпринимателя, партия намерена сфокусироваться на снижении налоговой нагрузки для представителей малого бизнеса, борьбе с монополистами и торговыми сетями. Кроме того, Путин собирается добиться снижения налогов и предоставления дешевых кредитов.

При этом, Путин заявил, что пока не обращался к своему именитому родственнику, однако члены партии готовы при необходимости пообщаться с администрацией президента. "Думаю, что найдем понимание", — отметил он.

Племянник Путина надумал пойти в Госдуму kurer-sreda.ru

Как подметил политолог Александр Пожалов, "Люди дела" могут навредить имиджу российской власти. По его словам, планы кого-то из дальних родственников президента создать свою партию за месяц до голосования по поправкам к Конституции могут привести к дискуссиям о несменяемости власти.

Племянник Путина надумал пойти в Госдуму Областная Рязанская газета

Отцом Романа Путина является Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Роман работал в ФСБ, после чего занимал пост советника мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что если народ России того захочет, он будет президентом и после 2024 года.

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