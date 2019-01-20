Чечне списали долги за газ на 9 млрд рублей.

Помните, как Кремль обвинял Украину, что та "ворует газ"? А вот Кадырову они такое никогда не скажут. Извинятся, спишут все долги и увеличат дотации из бюджета за счет российских налогоплательщиков и пенсионеров.

Ведь платить дань, в своё время - Орде, сегодня - Чечне, для московитов - дело, видимо, привычное.

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