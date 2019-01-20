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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Платить дань для московитов дело привычное

2.5т

Чечне списали долги за газ на 9 млрд рублей.

Помните, как Кремль обвинял Украину, что та "ворует газ"? А вот Кадырову они такое никогда не скажут. Извинятся, спишут все долги и увеличат дотации из бюджета за счет российских налогоплательщиков и пенсионеров.

Новости
Давайте как-то определимся с головой, товарищи

Ведь платить дань, в своё время - Орде, сегодня - Чечне, для московитов - дело, видимо, привычное.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Персоны
Владимир ПутинРамзан Кадыров
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Дань злобному чечену для мокшании дело святое,а пенсы пососут.
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Московец Леонид
Московец Леонид
За убийство чеченцев они будут платить пожизненно(до полного краха)..Иначе завтра от мацквы будут одни головешки и вырезанные пропагандоны кремля..
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Ершов Василий
Ершов Василий
Московец Леонид, це однозначно.
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